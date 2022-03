Congresso: Podemos Bench risponde alle dimissioni di Carlos Anderson

« Altri parteciperanno (...) Mi interessa come pensano e cosa possono contribuire. Non mi chiedo in che colori entrino, ma mi chiedo quali persone esperte abbiano l'esperienza per fare grandi cose ». Questa è stata una dichiarazione del secondo vicepresidente del Congresso che è venuto al Congresso con un'organizzazione guidata da José Luna, che è stato interrogato.

«Le dimissioni sono sempre un peccato, ma la vita politica continua ed è scomoda. Questa è una dichiarazione della Camera dei rappresentanti che sarebbe più solo di una cattiva compagnia, non l'abbiamo mai ignorato, rispettato la sua decisione, ma sembra di no. Ho capito» .Wong ha aggiunto come Anderson ha commentato le dimissioni del gruppo.

«Anche Carlos Anderson mi prende con il pretesto di visitare il palazzo con i pastori. Era il desiderio di Daniel Uresti non perché avesse la sua voce, ma perché aveva pochi contatti», ha aggiunto. In una riunione tenutasi a Mirafloresi, il Presidente della Repubblica ha discusso i mezzi con cui poteva rispondere rapidamente durante il suo mandato.

«Volevo che fossero in grado di avvicinarsi al governo, usare la carica e, in qualche modo, dare una certa soddisfazione all'approccio del potere come negoziatore. È lontano da queste cose e non voglio partecipare a una panchina come questa», questo faceva parte di una dichiarazione quando Anderson ha annunciato le sue dimissioni dalla panchina di Podemos Perù.

Nutrizione nelle zone a rischio

lasciandoDunderson lascia Podemos Perù con una panchina di soli quattro membri.Se non ottiene un nuovo membro, non è più un banco ufficiale, ma l'impatto delle sue dimissioni può interessare anche i membri della Wong House, che detengono la vicepresidenza del Secondo Congresso, una posizione rivolta a persone nel ranghi. La decisione su questo tema dovrebbe essere discussa con l'Assemblea generale o il segretario stampa.

Inoltre, Wong può perdere dopo un cambio di banco, quindi è anche il presidente del Comitato per i diritti dei consumatori. Secondo il giornalista Martin Hidalgo (Martin Hidalgo), «c'è una storia che il presidente è stato in grado di terminare il suo mandato fino a luglio, quando è avvenuta la riorganizzazione dell'ufficio di presidenza (consiglio di amministrazione), ed è la presidenza del comitato».

«I podemos devono essere decisi in una riunione di portavoce, un esempio di accordo politico, e vincono perché il gioco politico vince perché può aiutare il partito di opposizione a sostenere la delegazione con il vicepresidente in cambio del voto, o perché il partito di governo può offrire ai suoi membri continuare la panchina», ha scritto il cronista sul suo account Twitter.

Andersono ha annunciato la sua partenza da Podemos Perù, ma non ha confermato di non essere stato raggruppato o parlato con altri gruppi per unirsi al gruppo di lavoro, e i legislatori sono diventati più vicini all'opposizione rispetto ai membri del partito di governo che li hanno costantemente criticati.

Continua a leggere