2022 «House of Dragons», «Possediamo questa città», «Westworld» e altre notizie su HBO Max

Quest'anno è uno dei più importanti per HBO Max grazie alle uscite cinematografiche e televisive che rivoluzioneranno il catalogo digitale. Per il pubblico sul piccolo schermo, la piattaforma sta preparando il lancio della prossima miniserie di David Simon, We Own This City ( dopo il suo ritorno a Baltimore Producers of The Wire (The Wire), che si è preparato e si è esibito per la prima di Tokyo Vice, ha diretto di Ansel Elgort e Michael Mann; La moglie del viaggiatore del tempo, Irma Bepf, Julia, Minx, Stairs, amore e morte.

Inoltre, nel primo mese della seconda metà del 2022, due importanti franchise televisivi torneranno sotto forma di produzioni spin-off. Piccole graziose bugiarde: Original Sin e Dragon House. Lo spinoff di Game of Thrones è uno degli spin-off più attesi a causa dell'enorme popolarità che la serie originale ha guadagnato durante la messa in onda della stagione 8 sui segnali HBO.

Ma non dimentichiamo un altro titolo che è apprezzato da molti sulla piattaforma e che raggiungerà il tanto atteso ritorno. Il famoso dramma fantascientifico Westworld è basato sulla quarta stagione e sulla serie His Dark D"altra parte, il The Il sequel della troupe (con Kaley Cuoco) uscirà e la seconda stagione presenterà Sharon Stone; l'hack drammatico comico che ha conquistato la critica nel 2021; e Barry, la cui terza stagione ha appena pubblicato il suo primo teaser. Nel mondo dell'animazione per adulti, abbiamo visto Rick & Morty avere sei. Tornerai con il secondo episodio blasfemo.

Per gli appassionati di cinema, il film che uscirà quest'anno sarà Evil Dead Rise, il quinto capitolo della saga diretta da Sam Raimi. Un nuovo adattamento della festa in casa; il padre della sposa (con Diego Boneta e Isabella Merced); e Channing Tatum, Magic Mike , è da ritorno in un ruolo memorabile.Infine, per il pubblico giovanile C'è una commedia romantica e fantascientifica chiamata Moonshoot Lands.

Benvenuti in Batman, Elvis, DC Super Pet League, Fantastic Beast: Silente Segreto, Spider-Man: No Way Home, Venom: The Unleashed Massacre, Forever Purge, Fast and Furious 9 e Resident Evil: Raccoon City.

Produzioni latinoamericane in arrivo su HBO Max

Tra i prossimi film argentini in uscita ci sono Echi del crimine con Diego Ferretti e Giulietta Cardinali; A Cospirator con Guillermo Francella, che uscirà il 18 marzo; e The Real Events of the Criminal Military Dittaturship in Argentina, un criminale thriller investigativo. Uscirà anche Viazeros, un film messicano con Fernanda Castillo, Alex de la Madrid e Damayanti Quintana . In Brasile uscirà il film Procura-Se, basato sull'omonimo libro di Karina Rishi.

Nella serie latinoamericana, il Bronze Garden è stato rinnovato per la terza stagione, Dias de Gallos tornerà per la seconda volta e continuerà anche Pico da Neblina. La novità è Té para seis, una commedia romantica argentina che tratta poliaffetti. Maria Marta, un crimine nazionale che parla dell'omicidio della sociologa Maria Marta Belsun. Quello che è più atteso in Messico è Amsterdam, una commedia dal punto di vista di due millennial che attraversano la strada per le famose strade di Città del Messico. Saranno rilasciati anche Las Bravas FC, Coyote e Women's Weapons. Area di servizio del romanzo brasiliano, Nomundo da Luna, Ovejo Youth e Vale dos Esquesidos.

Clean Goals, Dirty Money, Cruel Treaty: Daniela Perez Case e PCC: Secret Power è una delle prossime uscite di documentari prodotti in America Latina. D'altra parte, le prossime uscite del catalogo della realtà includeranno titoli di Bakeoff Celebrity Colombia, Queen Star Brazil e Bridge of Brazil.

