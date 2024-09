El rincón de la Tía Sebi: donde la creatividad y la conexión se encuentran

A través de “Mi Espacio Personal”, el influencer comparte cómo su habitación se ha convertido en un sitio clave para su desarrollo profesional

Sueños, recuerdos y diversión. Esas tres palabras se entrelazan permanentemente en la habitación de Sebastián Manzoni, conocido popularmente como La Tía Sebi. En poco tiempo, gracias a su carisma y profesionalismo, el joven periodista se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales, con más de 2 millones de seguidores en TikTok.

Su casa, donde vive desde los cinco años, posee un alto nivel de protagonismo en el crecimiento que consiguió en las plataformas. Desde allí, tiene la posibilidad de trabajar de lo que le gusta y crear contenido para sus fanáticos, con quienes interactúa todos los días.

Sin dudas, la conectividad de su hogar representa un elemento esencial para su desarrollo profesional. Esto lo dejó en claro en el marco del programa “Mi Espacio Personal”, un ciclo presentado por Personal la compañía de conectividad móvil y proveedor de internet en el hogar, que tuvo como invitada anterior a Juli Puente.

La Tía Sebi empezó a generar contenido en pandemia y su popularidad no paró de aumentar (José Quiroga)

“Lo que hizo la conectividad es esta democratización hermosa. Es tener la posibilidad de subir un contenido a una red social que se viralice y hoy en día poder trabajar y vivir de lo que siempre quise”, explicó el influencer en diálogo con Infobae.

Su pieza: el lugar que fue testigo de su crecimiento

Para esta joven figura, su habitación no es solo un lugar físico; es su compañía en cada paso de su crecimiento personal y laboral. Durante la pandemia, con apenas un velador en lugar de un aro de luz profesional, comenzó a crear contenido que rápidamente capturó la atención de miles de personas.

“Todo sucedió acá adentro: esta pieza fue testigo de cada crecimiento”, añadió con orgullo. Antes de consolidarse como creador digital, su habitación fue el epicentro de todo y presenció su crecimiento.

El espacio personal de la Tía Sebi creció significativamente con su carrera (José Quiroga)

Con cada avance en su carrera, desde la compra de un mejor equipo hasta ser llamado para proyectos más grandes, el espacio personal de La Tía Sebi -su dormitorio- creció significativamente. “Vivo acá con mis viejos, mi hermana melliza y mi perrita Puca, que siempre está conmigo”, compartió el influencer, remarcando el ambiente familiar que envuelve su vida diaria.

Sin dudas, su habitación es mucho más que cuatro paredes; es un lugar donde los sueños se hacen realidad, un espacio que fue testigo de su transformación personal y profesional. “Mi espacio es importante porque me representa en todos los sentidos”, manifestó esta joven figura de las redes.

Además, el creador de contenido aseguró que cada objeto y cada rincón de su pieza tienen algo especial y reflejan una parte de su esencia. Entre los elementos que considera imprescindibles están su corbatero con su figura de Batman y un oso de peluche que tiene desde los 12 años, símbolos de su personalidad y su conexión con sus sueños.

En palabras de La Tía Sebi, su espacio es un refugio donde puede ser quién es, desconectar del mundo exterior y, al mismo tiempo, vincularse con miles de seguidores. “Si mis viejos se van y me queda la casa sola, me pido sushi, pongo Sex and the City y ese es mi plan ideal”, confesó.

La Tía Sebi en su espacio personal, donde la conectividad lo ayudó a construir su carrera en redes sociales (José Quiroga)

La importancia de la conectividad del hogar en esta era

En sus distintos episodios, el ciclo “Mi Espacio Personal” subraya la importancia de contar con una conexión de internet confiable en el hogar, como Personal Fibra, que no sólo posibilita el entretenimiento, o trabajar y estudiar desde casa, sino que también permite que las personas puedan llevar a cabo, lo que más les gusta.

Así como La Tía Sebi, cada persona tiene un rincón en su casa que representa su esencia y sus pasiones. “Mi Espacio Personal” permite conocer estos lugares íntimos y, también, reflexionar sobre la importancia de estar conectados.