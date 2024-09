El hogar de Juli Puente: un santuario de conexión y creatividad digital

Juli Puente abre las puertas de su casa para mostrar los distintos espacios que utiliza para llegar a miles de seguidores.

En la era digital actual, el hogar dejó de ser un simple espacio físico para convertirse en el núcleo de las actividades más importantes. Desde el teletrabajo hasta el entretenimiento y la educación online, la conectividad dentro de casa se ha vuelto más crucial que nunca.

Bajo esta premisa, la compañía de conectividad móvil y proveedor de internet en el hogar Personal lanzó la campaña “Mi espacio personal”: una iniciativa que invita a diversas figuras públicas a mostrar cómo adaptaron sus hogares para reflejar su estilo de vida y necesidades diarias. Una de las primeras en sumarse a esta propuesta fue Juli Puente, reconocida creadora de contenido.

La conexión emocional y funcional con el hogar

Hace tres años, junto a su esposo Facu, se mudó a la que hoy es su casa. Desde el primer momento, sintió una profunda conexión con el lugar. “Buscábamos un sitio que fuera ‘bien hogar’, donde yo pudiera, sobre todo, sentirme tranquila para trabajar y grabar historias”, explica esta celebridad de las redes.

Desde su hogar, Juli Puente hace contenido para miles de seguidores (José Quiroga)

A medida que fue transcurriendo el tiempo, esa sensación de pertenencia se incrementó a tal punto que el lugar se ha convertido en más que su residencia: se trata del escenario principal su vida profesional.

“Un día en mi casa es como un día en un set de grabación”, comenta la influencer especializada en fitness. Desde el momento en que comienza su jornada, cada rincón de su casa se transforma en un espacio creativo donde produce contenido para sus miles de seguidores.

El rol fundamental de la conectividad

Uno de los aspectos clave del espacio personal de Juli Puente tiene que ver con la simplicidad. Aunque no necesita grandes equipos para crear contenido, existe un elemento que le resulta absolutamente indispensable: una conexión a internet sólida.

“Es un pilar clave: si no la tengo, no puedo llegar a la gente”, subraya. Gracias a Personal Fibra, esta influencer ha logrado conquistar a una audiencia masiva y establecer un profundo vínculo con mujeres de todo el país que siguen sus rutinas y estilo de vida.

En el corazón de su hogar, Juli Puente transforma la simplicidad en contenido inspirador y auténtico (José Quiroga)

Sin dudas, la importancia de una conexión confiable no puede subestimarse en un mundo donde la tecnología posee un valor cada vez más relevante y muchas personas la necesitan para desarrollar su vida profesional desde casa.

Un refugio emocional y creativo

Su hogar no es solo un lugar de trabajo: también funciona como su refugio emocional. La influencer describe su rincón favorito de la casa en tres palabras: amor, disciplina y trabajo. Es en este espacio donde encuentra la calma al final del día y donde puede reconectar con lo que realmente importa.

“Pase lo que pase en mi jornada, entrar y contemplar esa paz que se percibe cuando tenés la fortuna de sentir que tu casa es tu hogar: ese es mi momento favorito”, confiesa esta celebridad de las redes.

Juli Puente destaca a la internet del hogar como una herramienta que permite construir desde casa (José Quiroga)

Además, en este espacio tan íntimo, guarda con especial cariño los regalos que sus seguidoras le enviaron a lo largo del tiempo. Cada objeto tiene un significado profundo, lo que le recuerda constantemente el impacto positivo que tiene en la vida de tantas personas. “Cuando me tomo un café, cuando me siento volátil y veo su cuadro, hay cosas que me bajan a tierra y son 100%”, comparte.

Conexión de hogares y corazones

El testimonio de Juli Puente, en el marco de “Mi espacio personal”, pone en evidencia la importancia de un hogar bien conectado y adaptado a las necesidades de cada individuo.

Personal Fibra captó esta esencia, de manera que subraya la internet de casa como una herramienta de trabajo o entretenimiento, además de un componente esencial que permite a las personas construir, desde la comodidad de sus casas, una comunidad global basada en la empatía, la motivación y el apoyo mutuo.

En un mundo donde la tecnología juega un papel central en nuestras vidas, iniciativas como “Mi espacio personal” recuerdan que, detrás de cada pantalla, hay un hogar, una historia y un espacio donde todo es posible.