Aventura y tecnología: así finalizó la travesía de pick-ups que recorrió la Argentina durante todo el año

Tras recorrer 45 ciudades argentinas finalizó la gira nacional de la Ford Ranger Experience (Alejandro Beltrame)

Tras un largo recorrido por más de 45 ciudades de la Argentina, que convocó a más de 10.000 personas donde se realizaron 4.000 test drives, la Ranger Experience 2023 cerró su ciclo con un gran encuentro en el Campus Ford Off-Road en Pilará, Provincia de Buenos Aires.

El evento inició con el tradicional desayuno de camaradería -a cargo de Café San Juan- donde los asistentes interactuaron y compartieron sus expectativas. Por su parte las autoridades de la marca del óvalo presentaron en detalle las características que hacen a la Ranger un vehículo diferencial en el mercado de las pick-ups.

Ford Ranger Experience 2023

En la primera fase de la experiencia, los invitados tuvieron la oportunidad de conducir sus propias camionetas 4x4, en un recorrido desafiante por el terreno off-road de Pilará, guiados por expertos conductores.

Tras el almuerzo, los asistentes pasaron al momento más esperado. Así la travesía con las distintas versiones de la Ranger, se presentó como un reto para los participantes, dándole la oportunidad a cada uno de ellos, de comprobar en acción las innovaciones tecnológicas y la capacidad de desempeño en off-road que la nueva generación de la marca promete.

Participantes ponen a prueba la nueva generación de la Ford Ranger (Alejandro Beltrame)

Es así que las ediciones Limited Plus 3.0L V6 4WD, XLT 2.0L Bi Turbo 4x4 AT, XLS 3.0L V6 4WD AT y XL 2.0L Turbo 4x4 MT demostraron ser mucho más que herramientas de trabajo, convirtiéndose en verdaderos compañeros de ruta para quienes buscan aventura y desempeño sin sacrificar comodidad y seguridad.

“Con la Ranger Limited, hice el circuito 4x4. Es muy buena, puse la camioneta a 30 grados, me subí y trepé con la baja y con el bloqueo diferencial logré atravesar la quebrada. Además estuvo muy divertido”, expresó uno de los invitados.

La Ranger Experience cerró el año con más de 4.000 pruebas de manejo realizadas (Alejandro Beltrame)

Por su parte, otro de los presentes resaltó la importancia de conocer en detalle todo lo que esta gama de pick-ups puede ofrecer. “Hoy Ranger está en tecnología mucho más avanzada que el resto y la verdad que tiene cosas que otras camionetas están a muchos años de distancia. A mí en lo particular me gusta la XLS V6 porque me gusta hacer off-road y creo que se adapta mejor a esas condiciones por el tipo de equipamiento que tiene”, expresó.

La Ranger Experience 2023 también brindó un espacio para Ford Pro -la división enfocada en soluciones de movilidad para el mercado comercial- que tuvo la oportunidad de presentar la Transit Van y sus adaptaciones para empresas y negocios.

Esta iniciativa tuvo como objetivo principal mostrar cómo este vehículo puede integrarse y optimizar las labores cotidianas de sus empresas. Esta propuesta interactiva proporcionó a los usuarios una plataforma para conocer de primera mano cómo estos modelos pueden contribuir en la eficiencia y productividad, poniendo énfasis en la relevancia de la personalización según cada necesidad corporativa.

Aficionados al volante experimentaron el desempeño de la Ford Ranger en terrenos desafiantes (Alejandro Beltrame)

El cierre de este recorrido no solo marca el final de un considerable esfuerzo logístico y de organización, sino que también simboliza el objetivo constante de Ford en innovar y ofrecer experiencias tangibles que confirmen la calidad y el liderazgo de sus productos.

De esta manera, la inversión en la planta de General Pacheco -una apuesta de 660 millones de dólares- muestra el compromiso de Ford para transformar la industria automotriz de la Argentina y el mercado regional de pick-ups.

Con anécdotas que serán recordadas y experiencias que quedarán en la memoria de sus participantes, la Ranger Experience 2023 firma su final de año habiendo dejado una huella indeleble en las extensas rutas argentinas.