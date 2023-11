El mayor archivo del rock nacional de los años 80: cómo visitar la muestra fotográfica interactiva de Gabriel Rocca

“Rocca Box” es la primera muestra fotográfica interactiva del fotógrafo Gabriel Rocca (IRSA)

Hasta el 19 de noviembre de 12 a 20 hs se podrá visitar “Rocca Box”, la primera muestra fotográfica interactiva del fotógrafo Gabriel Rocca. Con entrada libre y gratuita, la instalación artística se encuentra en Abasto Shopping, Ciudad de Buenos Aires.

Se trata del mayor archivo del rock nacional de los 80. Rocca fue espectador de los años más gloriosos del rock nacional: fotografió el debut de Soda Stereo y Los Redondos, el histórico Obras de Serú Girán y hasta la presentación del álbum Clics Modernos en el Luna Park.

Entre sus imágenes más icónicas se encuentra Charly García tomando la comunión para la revista Cantarock, Pedro Aznar disfrazado de Superman y Luca Prodan en pañales y chupete.

Rocca fue espectador de los años más gloriosos del rock nacional (IRSA)

La instalación, ubicada en el primer piso del centro comercial, fue declarada de interés cultural por la Ciudad de Buenos Aires a finales de octubre gracias a su trabajo por “democratizar la cultura” para todos los vecinos de la ciudad. El próximo 17 de noviembre se realizará la entrega de la mención a Rocca en el edificio porteño.

En esta muestra, el fotógrafo autodidacta invita a sumergirse en una “caja” con forma de cámara para ser testigos de una época en la que al rock le tocó vivir la transición entre dictadura y democracia. Con piezas en blanco y negro y en color, se propone celebrar la fotografía de forma interactiva “como nunca se hizo antes”.

El fotógrafo autodidacta invita a sumergirse en una “caja” con forma de cámara (IRSA)

Los artistas que participan son Charly García, Luis Alberto Spinetta, Luca Prodan, Ricardo Mollo, Juanse, Ratones Paranoicos, Dante Spinetta, Miguel Mateos, Los Abuelos de la Nada, David Lebon, Nito Mestre, Raul Porchetto, Gustavo Cerati, Soda Stereo, Pappo, RIFF, Andrés Calamaro, Fito Páez, Fabiana Cantilo, Miguel Cantilo, Juan Carlos Baglietto, Lito Nebbia, Leon Gieco, IKV, Virus, Los Twist, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Pedro Aznar, Sumo, Patricia Sosa, Celeste Carballo, Sandra Mihanovich, Fabulosos Cadillacs, Miguel Abuelo.

Se puede acceder a la caja de a grupos de 25 personas, con un recorrido de alrededor de 25 minutos. En la primera parte de la muestra hay pantallas LED con visuales y videos, mientras que en el sector analógico hay cuadros y copias fotográficas con códigos QR. Estos llevan a los invitados a conocer las historias de cada fotografía, relatadas por el mismo Gabriel.

Abasto Shopping está festejando sus 25 años de trayectoria, en los que el rock fue una parte fundamental (IRSA)

Actualmente Abasto Shopping está festejando sus 25 años de trayectoria, en los que el rock fue una parte fundamental. Por ejemplo, Luca Prodan de Sumo inmortalizó la zona con su canción “Mañana en el abasto”, lanzada en 1987 como parte de su álbum “After Chabón”.

“A mí lo que me provoca es que estas fotos las hice hace 40 años, entonces volver a verlas es volver a recrear ese momento maravilloso que tuvo el rock nacional. Una década dorada en los 80, donde había tantas bandas, tanta oferta musical, tanta creatividad, en un momento muy complejo. Verlo me lleva, me conmueve”, indicó Rocca en una reciente entrevista.

En la “caja negra” se pueden encontrar objetos icónicos del rock y la fotografía (IRSA)

En la “caja negra” se pueden encontrar objetos icónicos del rock y la fotografía. Por ejemplo, los visitantes pueden tocar la guitarra, escuchar los vinilos más icónicos, llevarse su propia fotografía y un afiche con imágenes del rock nacional tomadas por Rocca.

Para más información sobre la muestra, se puede visitar el sitio web de Abasto Shopping.