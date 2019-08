Los motociclistas y los peatones son los más vulnerables en el tránsito. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante 2018, el 44% de las víctimas se trasladaban en moto y un 12% transitaba a pie. En la mayoría de los siniestros viales el uso correcto del casco hubiese prevenido las lesiones de las víctimas. Para obtener un panorama sobre qué opinan los bonaerenses sobre esta temática, el Observatorio Vial de CECAITRA, realizó un sondeo telefónico en más de mil hogares de CABA y en Gran Buenos Aires. En primer lugar se quiso saber qué opinaban de los motociclistas que a diario veían en sus ciudades. Así, se les consultó si consideraban que la mayoría de los conductores de motos usan o no casco. Ante la pregunta, un 71% dijo que cree que no y un 24% que si lo usan. “Lamentablemente circulan muchos conductores que llevan el casco colgados en sus brazos, con el peligro que ello implica. Que la mayoría de las personas vea a diario que los motociclistas no usan el casco, indica que es una problemática que está siendo visibilizada. Es necesario que todos los motociclistas sean conscientes del riesgo que representa conducir sinese elemento de seguridad”, expresó Facundo Jaime, vocero de la CECAITRA. Una vez que se preguntó acerca del uso o no, se le otorgó a los participantes del sondeo una lista con distintas causas por las cuales consideraban que no se usaba el casco. La mitad -52%-, optó por decir era por “la falta de conciencia sobre la posibilidad de sufrir un accidente”; el 24% porque considera “que se controla poco el uso del casco”; el 13% piensa que es porque es incómodo usarlo; un 5% por cuestiones estéticas y el resto -6%- por otros motivos. A los consultados que eran conductores de moto, se les preguntó si usaban el casco. Allí, sólo el 44% dijo usarlo siempre; el 42% admitió conducir “casi siempre” con el casco puesto y el resto admitió que “nunca” -10%- o “casi nunca” -4%-lo usaba. “Las estadísticas nos obligan a seguir trabajando en la concientización, para generar conciencia vial. Que 7 de cada 10 visibilice el problema y que solamente 4 de cada 10 motociclistas admita usar siempre el casco, son los datos que nos deben alarmar para continuar desde la CECAITRA con campañas que logren conductores responsables con un tránsito más seguro y sin víctimas que lamentar”, finalizó Jaime. Qué dice la ley La ley nacional de tránsito indica en su artículo 40 inciso j que: “tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados, y si la misma no tiene parabrisas, su conductor use anteojos”. Tal como lo explica la Agencia Nacional de Seguridad Vial: “Un casco normalizado es un casco especial para andar en moto que tiene alguna de estas características: exterior duro y liso con marcas retrorreflectivas; interior con un relleno amortiguador de alta densidad; acolchadoflexible adherido al relleno, que ajusta el casco a la cabeza; sistema de retención de cintas y hebilla que pasado por debajo del mentón sujeta correctamente el casco a la cabeza”. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante 2018, el 44% de las víctimas se trasladaban en moto.