La foto acertijo: ¿Quién es esta niña que hoy es una famosa actriz de Hollywood?

La actriz comenzó a trabajar a los 3 años como modelo de comerciales de televisión

La niña nació un 30 de abril de 1982 en un pueblo de Nueva Jersey, Estados Unidos, llamado Point Pleasant. Su piel tan blanca, rizos dorados y ojos celestes fueron heredados de su familia alemana por parte de padre, Klauss, vendedor de equipamientos médicos, y de la ascendencia también alemana y sueca por parte de su madre, Inez, una azafata y galerista de arte

La futura actriz de Hollywood empezó a trabajar como modelo a los 3 años. Su madre contó que era tan preciosa y extrovertida que la gente en la calle la llenaba de elogios. Por esa razón la llevó sin pensarlo demasiado a una agencia de modelos. Su primer comercial televisivo fue para una marca de cereales y continuó con muchísimos más. Era tan encantadora que enseguida llegó a la pantalla grande. Su debut en el cine fue a los siete años en Historias de Nueva York (1989), con Woody Allen. En algunas entrevistas de adulta, la celebrity contó que sus padres eran bastante rígidos. Le exigían el 10 en la escuela, aunque se sacara notas altas y a corta edad sintió la presión de las exigencias. A la salida de la escuela, su madre la llevaba a Manhattan para probar suerte en los castings. Tenían cuatro horas de viaje entre la ida y la vuelta. Pero lo que su madre se proponía para su hija, lo lograba. La nena de melena dorada obtuvo un rol en La Hoguera de las Vanidades (1990) como hija del protagonista,Tom Hanks.

En 1993 su madre le pidió el divorcio a su padre a raíz de discusiones generadas en gran parte por los ingresos de la joven estrella. Inez decidió abandonar el estado de Nueva Jersey para instalarse en Los Ángeles, donde su hija tendría más oportunidades laborales.

Cuando tenía solo 11, integró el elenco de otra exitosa película, Entrevista con el vampiro (1994), protagonizada por Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas y Christian Slater. Ella interpretó a la vampiresa Claudia. Allí tuvo que darle un “pico” a Brad Pitt que le dio mucho asco, teniendo en cuenta su corta edad y los 31 de Brad. “Brad y Tom eran como mis hermanos mayores en el set, así que fue como besar a un hermano, espantoso”, expresó. Como Pitt tenía el pelo largo, ella pensó que “era un tipo muy hippie y que tenía piojos”. En el siguiente filme fue la pequeña Amy de Mujercitas, basado en el drama de Louisa May Alcott, junto Winona Ryder y Susan Sarandon.

Las grandes películas continuaron, como Jumanji, el juego de mesa fantástico que transportaba a los niños a una jungla llena de aventuras. A los 16 desechó el papel de Angela en American Beauty (1999) que sí aceptó Mena Suvari. No le agradó el contenido sexual de la película, en el que el personaje del protagonista Kevin Spacey se obsesionaba con el suyo, la compañera de escuela de su hija. “Cuando la leí, tenía 15 y no pensé que no tenía la madurez necesaria para entender el material del guión”.

Desde pequeña nunca dejó de filmar y participó de filmes tanto comerciales como la saga de El hombre araña y films de autor con directores como Lars Von Trier y Sofía Coppola.

Respuesta: la niña de la foto es Kirsten Dunst