Armie Hammer: las acusaciones de violencia, abuso y canibalismo que llevaron al actor a su “muerte profesional”

Armie Hammer (Instagram)

“Sólo porque brille no significa que sea bueno”, dijo el actor, una frase ordinaria aunque partiendo de él suena condenatoria. En 2021 Armie Hammer estuvo en el ojo de la tormenta por ser acusado de practicar el canibalismo. Desde denuncias violentas hasta un período de rehabilitación y problemas financieros continuos, la celebridad que viene de familia de millonarios y hoy cumple 38 años, sigue cancelado en Hollywood.

Anatomía de un escándalo

Armand Douglas Hammer nació en Los Ángeles, California, el 28 de agosto de 1986. Hijo de Dru Ann Mobley y Michael Armand Hammer, su bisabuelo fue un destacado magnate y filántropo que dirigió la empresa Occidental Petroleum durante varias décadas. Su familia se mudó a Dallas, Texas, cuando se acercaba a la edad escolar, y luego a las Islas Caimán en 1993, donde permanecieron 5 años. Regresaron a Los Ángeles cuando Armie tenía trece años. Hizo su debut teatral interpretando a Rooster Hannigan en una producción de sexto grado de Annie, y dejó la escuela en el undécimo grado para poder dedicarse a la actuación. Sus padres estaban interesados en que continuara sus estudios, por lo que tomó cursos en Pasadena City College y UCLA. Los Hammer no apoyaron su decisión de seguir una carrera en la actuación; tenían pensado que su hijo se dedicara a los negocios. Según Armie, su relación con ellos se volvió tensa, pero se reconcilió después de empezar a conseguir roles protagónicos.

Tuvo varios papeles pequeños, antes de ser elegido como Billy Graham en Billy: Los primeros años (2008). Su papel decisivo se produjo cuando interpretó a los gemelos Winklevoss en Red social (2010), en un doble rol. Desde entonces interpretó a Clyde Tolson en J. Edgar (2011), Prince Alcott en Espejito espejito (2012) y protagonizó el papel principal en la versión de El llanero solitario (2013), junto a Johnny Depp. Años más tarde, protagonizó a un erudito estadounidense, en el drama Llámame por tu nombre (2017), junto a Timothée Chalamet. Por el papel, Armie recibió su primera nominación al Globo de Oro, como Mejor Actor de Reparto.

Armie Hammer en el protagónico de El llanero solitario, junto a Johnny Depp

A principios de 2021, Armie Hammer estaba listo para protagonizar La oferta (2022), un drama sobre la realización de El padrino (1972), y se preparaba para una secuela de Llámame por tu nombre (2017). Sin embargo, sus planes se vieron trastocados cuando varias mujeres lo acusaron de conducta sexual inapropiada. La controversia estalló en enero de ese mismo año, cuando se filtraron mensajes violentos de Instagram que Hammer supuestamente había enviado a una mujer llamada Effie. Aunque el actor negó las acusaciones, comenzaron a surgir más mensajes condenatorios, incluyendo algunos enviados a antiguas amantes, en los que Armie parecía expresar fantasías relacionadas con el canibalismo y la tortura. En un mensaje directo, escribió: “Soy 100% caníbal”.

Esto llevó a una revisión de los comentarios previos de Hammer. En una entrevista, el actor pareció admitir tener impulsos peligrosos y comentó: “Mi esposa dice que tengo un problema en el lóbulo frontal, dice que es allí donde se evalúan los riesgos y peligros, y que el mío está muy subdesarrollado”. En una entrevista con Playboy, Hammer admitió que respetaba demasiado a su esposa, Elizabeth Chambers, como para actuar según sus fantasías. “Me gustaba agarrar el cuello, el cabello y todo eso. Te casas y tu hambre sexual cambia”, dijo. Estos comentarios generaron debates sobre quién merece el respeto de Hammer.

Armie Hammer en la premiere de Cars 3 (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney)

En caída libre

Una de las señales más claras de la caída de una celebridad es cuando los representantes la abandonan y nadie más quiere gestionar su carrera. La situación de Armie Hammer comenzó a parecer un espiral descendente tras su cancelación pública. En febrero de 2021, su agencia, WME, decidió prescindir de sus servicios. Como si eso no fuera un golpe suficientemente duro para su carrera, su publicista también cortó lazos con él. Hammer respondió afirmado que las acusaciones en su contra eran falsas y que quienes lo denunciaban estaban mintiendo y planeando su caída. Su abogado respaldó estas afirmaciones, afirmando a la prensa: “Las historias que se perpetúan en los medios son un intento equivocado de presentar una narrativa unilateral con el objetivo de manchar la reputación del Sr. Hammer”.

La caída de Armie se agravó cuando fue despedido de varias producciones de alto perfil. Estaba convocado para protagonizar Shotgun Wedding junto a Jennifer López, pero fue rápidamente eliminado del proyecto a medida que el escándalo subía de tono. Aunque Hammer sostuvo que su decisión de abandonar el film fue propia, en realidad hubo una enorme presión para que renunciara. En un comunicado, explicó: “A la luz de los espurios ataques en mi contra, no puedo, en conciencia, dejar a mis hijos durante 4 meses para filmar una película en la República Dominicana. Lionsgate me está apoyando en esto y les estoy agradecido por ello.”

Dos meses después, The Hollywood Reporter informó que Armie Hammer había sido retirado del thriller El espía del billón de dólares. A continuación, fue reemplazado en la obra de Broadway, The Minutes. Poco después, también fue removido de la serie de Paramount Plus La oferta (2022), y su papel fue asumido por Miles Teller. Además, para finales de 2021, Hammer fue sustituido en el protagónico de la película Gol Gana (2023).

Hammer junto a Effie, la mujer que lo denunció (Courtesy of Gloria Allred/Handout via REUTERS)

Investigando a Armie

Se hicieron más afirmaciones sobre los presuntos problemas de Hammer, que se intensificaron con acusaciones de violación y abuso, lo que llevó a una investigación por parte de la policía de Los Ángeles. En una entrevista con Page Six, una de las exparejas del actor afirmó que Hammer le había dicho que quería comerse partes de su cuerpo y que también disfrutaba de probar la sangre. Otra ex novia reveló que fue sometida a marcas, lo que es una forma de violencia doméstica, y afirmó que el actor se jactaba ante sus amigos de marcar a sus amantes. La acusadora conocida como Effie alegó que en 2017 fue sometida a una “tortura sexual durante cuatro horas”, afirmando que “Hammer le causó deliberadamente daño en los pies para que no pudiera escapar”. Finalmente, Effie logró huir de la supuesta tortura. “Abusó de mí mental, emocional y sexualmente”, dijo.

Uno de sus mensajes directos, publicado por International Business Times, muestra a Armie Hammer aparentemente admitiendo haber violado y disfrutar haciendo llorar a una mujer, aunque esto podría haber sido una fantasía o parte de un juego de roles. Tras nueve meses de investigación, el caso concluyó en diciembre de 2021.

Luego de su cancelación, Hammer estuvo al borde de la bancarrota. Luego ingresó en rehabilitación EFE/WARREN TODA

Dificultades financieras

No es raro que celebridades que alguna vez fueron prósperas enfrenten quiebras, especialmente después de un escándalo. La situación financiera de Armie Hammer no es tan cómoda como podría esperarse. A pesar de su éxito como actor y su controvertida familia adinerada, ha dicho que nunca tuvo un fondo fiduciario y que se mantuvo a sí mismo a través de su carrera. Incluso antes de su caída, enfrentaba grandes problemas económicos; una de sus exparejas reveló que Armie tenía la costumbre de hacer que ella pagara por todo durante su relación. Hammer también comentó que, si tuviera que pagar una deuda con el director de Llámame por tu nombre (2017), Luca Guadagnino, estaría completamente en quiebra.

Una de las exparejas de Hammer lo comparó con el protagonista de El estafador de Tinder (2022). Según informes, el actor le pedía dinero en efectivo constantemente, insistiendo en que lo reembolsaría una vez que tuviera los fondos. La denunciante comentó: “Si hay alguien que me estafó, fue ese hijo de puta”. Si Hammer ya estaba pasando apuros antes de su cancelación, perder todos sus trabajos lo dejó en una situación financiera desesperada.

Entrando a rehabilitación

En junio de 2021, Armie Hammer ingresó en un programa de rehabilitación en Florida para tratar problemas con las drogas, el alcohol y el sexo. Fuentes que hablaron con TMZ indicaron que, tras el tratamiento, la estrella caída en desgracia se encontraba bien. Aunque no hubo indicios de que el actor estuviera dispuesto a admitir ninguna de las acusaciones de mala conducta que enfrentó, sus allegados revelaron que Hammer reconoció que necesitaba ayuda. Un amigo de Hammer comentó a Vanity Fair: “Todos miran a Armie pensando que ha tenido una vida privilegiada, y eso debe significar que no tuvo problemas en su juventud y que todo fue perfecto. Pero las cosas no son necesariamente así. El hecho de venir de una familia con abundantes recursos financieros no significa que la vida esté exenta de problemas”.

Hammer fue tratado en el centro de rehabilitación durante nueve meses. Tras completar el programa, The Sun informó que esperaba retomar su vida y pasar tiempo de calidad con sus dos hijos. Entrar en rehabilitación parecía ser una de las pocas ventajas en su vida posterior a la cancelación. Según Page Six, la madre de la estrella está muy orgullosa de los avances de su hijo y negó que haya cometido los actos de los que ha sido acusado. “A él le ha ido muy bien durante el último año y ninguna de estas cosas es cierta”, expresó su madre.

“Me gustaba agarrar el cuello, el cabello y todo eso. Te casas y tu hambre sexual cambia”, admitió Hammer

Famosos que lo apoyaron

Armie Hammer puede estar enfrentando una cancelación, al menos por ahora, pero aún cuenta con el respaldo de algunas celebridades. Tras la filtración de los mensajes de Hammer, Bella Thorne—conocida por su papel de CeCe Jones en la serie de Disney Channel Shake It Up (2010-2013) y por ser la primera en ganar 1 millón de dólares en OnlyFans en 24 horas, actualmente generando 11 millones mensuales—se pronunció a su favor. En una historia de Instagram, Thorne se negó a creer que las acusaciones contra Hammer fueran ciertas y calificó a sus denunciantes de mentirosas: “La gente está loca por fingir este tipo de cosas... Dejen a este pobre hombre, a sus hijos y familia en paz. De ninguna manera es un maldito CANÍBAL”.

En ese momento, una de las exparejas de Hammer tuiteó: “Tal vez deberías empezar a preguntarte por qué vivimos en una cultura dispuesta a darles a los abusadores el beneficio de la duda en lugar de a las víctimas”.

Josh Duhamel, quien reemplazó a Hammer en Shotgun Wedding, también expresó su apoyo, enviando sus condolencias al actor por correo electrónico. Además, en una entrevista con The Hollywood Reporter, Dakota Johnson criticó la difamación de Hammer, llamando a la cultura de la cancelación “una jodida decepción” en referencia al caso del actor.

Armie Hammer y Elizabeth Chambers

Matrimonio roto

Tras las revelaciones sobre la vida privada de Armie Hammer, quien fue su esposa durante una década y madre de sus dos hijos, Elizabeth Chambers, emitió un comunicado condenando el abuso sexual. En un post de Instagram, Chambers escribió: “No me di cuenta de lo mucho que no sabía. Apoyo a cualquier víctima de agresión o abuso e insto a cualquiera que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para sanar.”

La pareja ya enfrentaba problemas debido a las infidelidades de Hammer, quien en una ocasión envió accidentalmente un mensaje de texto destinado a una de sus amantes, a su esposa. Chambers solicitó el divorcio en 2020, antes de que se hicieran públicas las capturas de pantalla relacionadas con canibalismo. En febrero de 2022, una fuente informó a People que la pareja estaba intentando reparar su relación fracturada. “La prioridad de Elizabeth siempre ha sido el bienestar de sus hijos. El año pasado no ha sido fácil, pero ella y Armie siempre se han amado. Poco a poco están resolviendo las cosas como pareja, pero ser padres de sus dos hijos siempre será lo primero,” dijo la fuente.

Así que hoy, que cumple los 38 años, posiblemente Armie pueda celebrar junto a sus hijos. Después de todo, como dicen, el tiempo lo cura todo.