A 15 años de la muerte de Michael Jackson: de las acusaciones de abuso infantil a la disputa familiar por su herencia

Thriller De Michael Jackson

Se extraña todo de Michael Jackson: su guante con brillos, las medias blancas que contrastaban con sus mocasines negros, sus letras que reflejan preocupaciones sociales y esperanzas de un mundo mejor, la voz aguda y suave a la vez, el gesto de agarrarse la entrepierna y el típico moonwalk que miles de niños practicaron en su casa en la década del 80. Todo se lo extraña desde aquel 25 de junio de 2009 que su vida se apagó. “La música ha sido mi salida, mi regalo para todos los amantes de este mundo. A través de mi arte, sé que viviré para siempre”, dijo a modo de premonición. El legado de Michael Jackson incluye no sólo su impacto artístico sino también una astronómica herencia, que continúa siendo motivo de controversia incluso a 15 años de su muerte.

El eterno niño prodigio

“Hay mucha tristeza en mi vida pasada. Mi padre me golpeó. Era difícil subir al escenario”, confesó el autor Thriller cuando ya era un artista consagrado sobre su infancia. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, y entretuvo al público casi toda su vida. Su padre, Joe, había sido guitarrista, pero se vio obligado a renunciar a sus ambiciones musicales tras su matrimonio con Katherine Esther Scruse, la madre de Michael. Juntos, estimularon los intereses de su creciente familia.

A principios de la década del 60, los hijos mayores, Jackie, Tito y Jermaine, habían comenzado a actuar en la ciudad. En 1964, Michael y Marlon se unieron al grupo. Los cinco hermanos habían nacido con talento, pero el pequeño Michael era el que brillaba de forma especial con tan sólo ocho años. Un verdadero niño prodigio para el canto y el baile, pronto se convirtió en la voz dominante y el centro de atención de los Jackson Five. En 1969, los chicos produjeron éxitos consecutivos que rompían las listas como artistas de Motown . En los 70, los Jackson 5 emergieron como uno de los grupos vocales de pop/soul más exitosos de la historia de la música.

UNSPECIFIED - JANUARY 01: Photo of Marlon JACKSON and Jermaine JACKSON and Jackie JACKSON and Tito JACKSON and JACKSON FIVE and Michael JACKSON; Posed studio group portrait L-R Back - Tito, Jackie and Jermaine, Front - Marlon and Michael Jackson (Photo by RB/Redferns)

El éxito como futuro solista de Michael era inevitable y, en la década del 80, se había vuelto infinitamente más popular que todos sus hermanos. Las ventas de discos estuvieron siempre a tope, hasta llegar a la frutilla del postre que fue el álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller en 1982. En ese disco dejó temas vigentes hasta el día de hoy. En los 90, Michael se volvió terriblemente infantil e introvertido debido a su incomparable celebridad. “Siempre seré Peter Pan en mi corazón”, había afirmado en esa época.

Su apariencia física comenzó a cambiar drásticamente y su comportamiento se volvió extraño, lo que lo convirtió en un blanco constante de escándalos, a pesar de sus numerosos actos caritativos. “La gente cree que me conoce, pero no es así. Soy una de las personas más solitarias de esta tierra. A veces lloro porque me duele. Para ser honesto, supongo que se podría decir que me duele ser yo”, se sinceró Jackson. Durante ese tiempo se forjaron dos matrimonios breves. Uno con la hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, del 1994 al 1996. Y otra boda con Debbie Rowe, con quien estuvo casado entre 1996 y 2000, y tuvo a sus dos hijos Prince (27) y Paris (26). Pero los propósitos detrás de dichos matrimonios parecían orientados a la imagen. Luego nació su tercer hijo, Blanket (22), cuyo nombre completo es Prince Michael Jackson II, que nació por gestación subrogada.

Devoción por sus hijos

El rey del pop, dejó un legado de éxito que perduró durante 40 años y su influencia en la cultura pop es innegable. Su repentina muerte en 2009 conmocionó al mundo, aunque para su círculo íntimo no fue tan sorprendente, ya que sus últimos meses fueron complicados y trágicos. Michael era el principal sostén de su familia y el único tutor legal de sus tres hijos. Mientras que sus padres y hermanos dependían de él económicamente, sus hijos dependían de él para todo. Los protegía con devoción y los mostraba en público, expresando un profundo amor por ellos. Un año después de su fallecimiento, Paris expresó: “Siento que nadie entiende lo buen padre que fue. Era el mejor cocinero de la historia”.

El día que murió, los niños buscaron consuelo en el chef Kai Chase, quien recordó que todos se tomaron de las manos en un círculo. La madre de Michael, Katherine, compartió que uno de los momentos más desgarradores para ella fue cuando, después de su muerte, Paris preguntó, “Abuela, ¿a dónde vamos ahora?”. Los chicos fueron a vivir con su abuela, y el menor, Blanket, fue adoptado por su tío Tito Jackson cuando Katherine ya no pudo cuidarlo a tiempo completo debido a su debilitamiento físico.

Prince Jackson, Blanket Jackson y Paris Jackson en un homenaje a su padre realizado en 2011 en Gales

Acusaciones de pederastia

“Sólo quiero decirles a los fanáticos de todos los rincones de la tierra, de cada nacionalidad, de cada raza, de cada idioma: los amo desde el fondo de mi corazón. Me encantaría recibir sus oraciones y su buena voluntad, y por favor tengan paciencia, estén conmigo y crean en mí porque soy total y completamente inocente. Pero, por favor, sepan que están sucediendo muchas conspiraciones mientras hablamos”, declaró Michael para defenderse de las acusaciones de pederastia.

A pesar de ser absuelto de todos los cargos en su contra, las acusaciones repetidas de comportamiento sexual inapropiado con niños dañaron seriamente su reputación. Hasta la fecha, cinco personas acusaron al cantante: Jordie Chandler, Jason Francia, Gavin Arvizo, Wade Robson y Jimmy Safechuck. Sus relatos guardan similitudes sorprendentes. “He pasado toda mi vida ayudando a millones de niños en todo el mundo. Nunca le haría daño a un niño. Es lamentable que algunas personas hayan considerado oportuno presentarse y presentar una queja que es completamente falsa. Hace años, llegué a un acuerdo con ciertas personas porque estaba preocupado por mi familia y el escrutinio de los medios que habría seguido si hubiera peleado el asunto en los tribunales. Estas personas querían explotar mi preocupación por los niños amenazando con destruir lo que creo y lo que hago. He sido un blanco vulnerable para quienes quieren dinero”, dijo Michael.

Matt Fiddes, ex guardaespaldas de Jackson, comentó que los esfuerzos del artista por mantener una imagen misteriosa jugaron en su contra cuando salieron a la luz estas acusaciones. En una declaración citada por The Guardian, Jackson expresó su devastación por un documental que insinuaba que él abusaba de niños pequeños. En 2019, HBO lanzó Leaving Neverland, un documental que presenta los testimonios de Wade Robson y Jimmy Safechuck. Un representante, en declaraciones a People, afirmó que ambos testificaron bajo juramento que Jackson nunca había actuado inapropiadamente con ellos. Sin embargo, como señaló el fiscal del juicio de Jackson en 2005, Ron Zonen, es común que las víctimas masculinas esperen para denunciar abusos “a su propio ritmo”. La familia Jackson intentó detener la producción de Leaving Neverland con una demanda de 100 millones de dólares.

Michael Jackson llega a los Tribunales para escuchar el veredicto del jurado

Una herencia millonaria sin cobrar

Michael Jackson llevó una vida llena de altibajos, marcada por el éxito y la controversia, culminando en su fallecimiento a los 50 años, el 25 de junio de 2009, a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina, en su casa en North Carolwood Drive, California. Su partida significó la pérdida de uno de los artistas más famosos e icónicos de la historia. Sin embargo, tras su muerte, comenzó una disputa dentro de su familia por su herencia millonaria.

En un lado se encontraba la madre de Jackson, enfrentada a sus nietos, quienes también libraban una batalla por acceder al legado económico dejado por su padre. La principal razón por la que la herencia todavía no se repartió es por la incertidumbre sobre su valoración total. A lo largo de los años, ha habido un conflicto prolongado con el Servicio de Impuestos Internos (equivalente a Afip en Argentina). En una auditoría realizada por esta entidad, se determinó que los activos heredados de Jackson habían sido subestimados, lo que llevó a un reclamo de 700 millones de dólares en impuestos y penalizaciones a los herederos.

Los herederos de Michael, Katherine Jackson, de 94 años, junto con sus hijos Prince, Paris y Blanket, impugnaron el pedido del Servicio de Impuestos Internos en 2021. Inicialmente, el tribunal fiscal les dio la razón, pero luego el Patrimonio solicitó una revisión del valor de la mitad de la obra del artista, que fue adquirida por la discográfica Sony Music por 600 millones de dólares. Este aspecto aún está pendiente de resolución.

Michael Jackson fue enterrado en un ataúd dorado (AFP)

Los administradores de su testamento, John Branca y John McClain, han optado por no distribuir la herencia entre los herederos debido a la dificultad de establecer una cantidad exacta. A pesar de este problema, los hijos de Jackson reciben una pensión sustancial, según confirmaron los albaceas a People. Además, señalaron que la madre del artista ha recibido más de 55 millones de dólares durante estos 15 años.

En marzo pasado, el hijo menor de Michael, Blanket, solicitó al tribunal que impidiera a su abuela utilizar el dinero de la herencia para continuar la disputa legal familiar. Los administradores del testamento propusieron vender parte del catálogo musical de Michael Jackson para fortalecer el valor del patrimonio. Sin embargo, Blanket y Katherine se opusieron a esta medida, pero el tribunal no les dio la razón. A pesar de ello, la madre del cantante decidió proseguir con el proceso legal, mientras que el joven Blanket expresó su deseo de no gastar más fondos del cantante en esta disputa, argumentando que no tendría un resultado favorable.

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, hará el papel del rey del pop en la biopic que se estrenará el año que viene

Representado por el sobrino en su esperada biopic

Jaafar Jackson interpreta a su tío en el set de la próxima película biográfica Michael. El cantante convertido en actor, y sobrino de Michael Jackson en la vida real, se parece a su tío en nuevas fotos del set de la próxima película biográfica de la estrella. En las fotos del 4 de mayo, tomadas en Los Ángeles, Jaafar, de 27 años, lucía una chaqueta azul de estilo militar con detalles dorados y gafas de aviador. El look era casi idéntico a un conjunto que Michael usó en una conferencia de prensa en 1983, y el estilo en sí es uno que la leyenda del pop usó con frecuencia, particularmente más adelante en su carrera.

Las nuevas fotos también muestran a Jaafar, el hijo del hermano de Michael y compañero de banda de Jackson 5, Jermaine, encarnando a su tío con algo de magia en el pelo y el maquillaje, así como sus gestos, imitando tanto su sonrisa como su característico estilo pacífico.

La biopic también estará protagonizada por Kat Graham como Diana Ross, Jessica Sula como La Toya Jackson, Liv Symone como Gladys Knight, Kendrick Sampson como Quincy Jones, Miles Teller como John Branca, Colman Domingo como el patriarca de la familia, Joe Jackson. Jaafar recibió un sello de aprobación de su abuela, la propia madre del rey del pop, Katherine. Cuando se anunció su elección para interpretar a Michael en enero de 2023, ella le dijo a The Hollywood Reporter que “es maravilloso verlo continuar con el legado de mi hijo”. La biopic del rey del pop se lanzará en todo el mundo el 18 de abril de 2025.