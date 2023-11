5 tipos de historias que los líderes deben contar

Nick Westergaard es educador en la Facultad de Negocios Tippie de la Universidad de Iowa, donde dirige el programa Story Lab.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

Contar historias es una habilidad de liderazgo importante. Como observaron por primera vez en 1969 los psicólogos Gordon H. Bower y Michal C. Clark, de Stanford, tenemos siete veces más probabilidades de recordar un hecho cuando está envuelto en una historia. Sin embargo, es esencial aprender qué tipos de historias conducen a qué resultados. He aquí una introducción:

HISTORIA DE CONFIANZA

Como se señala en el libro The Moth, "How to Tell a Story," "Cuando elige compartir su historia, comparte una parte de sí mismo". Al hacerlo, comienza a generar confianza y a conectarse de nuevas maneras con sus oyentes. Las historias de confianza lo humanizan como líder y le permiten incentivar el corazón de su equipo.

HISTORIA DE ENSEÑANZA

Como presidente, y CEO de Lowe's, Marvin Ellison utiliza historias de su vida para enseñar a su equipo. Al principio de su carrera, cuando trabajaba en Target, un alto directivo de la empresa visitó su tienda y pidió retroalimentación a los empleados. Cuando nadie habló, Ellison se ofreció a decir que el nuevo sistema no estaba funcionando como se esperaba. Al final, el sistema se arregló y Ellison fue reconocido por hablar. Ahora, cuenta esta historia cuando visita las ubicaciones de Lowe's como una forma de permitir que otros actúen con franqueza y promover una cultura impulsada por la retroalimentación.

HISTORIA DE ACCIÓN

Una gran parte del trabajo de un líder es inspirar acción, y una de las mejores maneras de hacerlo es a través de una historia que deje a la audiencia pensando: "Si hacemos esto (inserte aquí la acción deseada), entonces lograremos eso (el resultado deseado)".

Los emprendedores pueden utilizar historias de acción para lanzar nuevas ideas de negocios. La fundadora y CEO de Canva, Melanie Perkins, soñaba con hacer accesible el diseño gráfico. Para ello, necesitaba crear una nueva historia para los inversores. "La gente tiene miedo de diseñar", dice Perkins. "Están condicionados toda su vida a pensar que no son creativos". Las primeras historias de éxito incluyeron personas que completaron desafíos de diseño simples y crearon hojas de vida que les ayudaron a conseguir empleo.

HISTORIA DE VALORES

Si desea que su equipo acepte los valores de su organización, cuente una historia que muestre a alguien que vive de acuerdo con ellos como una forma de modelar el camino para que ellos también lo hagan.

Por ejemplo, para modelar la mentalidad de que la familia es lo primero, en Zoom, el fundador y CEO, Eric Yuan, a menudo cuenta una historia sobre cómo llegó tarde a la fiesta de Navidad de la empresa porque viajaba con el equipo de baloncesto de su hijo.

HISTORIA DE VISIÓN

La historia está llena de ejemplos de líderes que utilizan historias de visión. Tras la evacuación de Dunkerque, Winston Churchill describió vívidamente una Gran Bretaña que "lucharía en los mares y océanos" y "nunca se rendiría".

En los negocios, Mary Barra, CEO de General Motors Co. utiliza historias para ilustrar un futuro con "cero accidentes, cero emisiones y cero congestiones". Las historias hacen que el futuro invisible se sienta vívido y real, inspirando una visión compartida con la que los oyentes se comprometerán y avanzarán.

El liderazgo es un desafío, pero las historias pueden ayudar. Las historias de visión inspiran una visión compartida. Las historias de valores modelan el camino. Las historias de acción pueden provocar cambios y, a su vez, desafiar el proceso. La enseñanza de historias transmite conocimientos y habilidades a los demás, permitiéndoles actuar. Y cuando usted comparte su propia historia, genera confianza y anima el corazón.

