Hace muchos años, más de quince, vi la película coreana “Todos los caminos llevan a casa”. La busco en Filmaffinity y veo que es de Lee Jeong-hyang y que filmó otras dos películas que no vi. Veo también que se estrenó en octubre en Buenos Aires, por lo que no pude haberla visto en el Bafici: quién sabe cómo llegue. La trama es más bien simple: un verano, una mujer recién separada —o viuda— necesita trabajar y no sabe qué hacer con su hijo de siete años, por lo que lo deja al cuidado de la abuela en un pueblito perdido. Los días pasan demasiado lentos para el nene, que se desquita impaciente con la abuela. La película avanza, la trama se va desarrollando morosa, dando tiempo para que abuela y nieto terminen unidos, y desemboca en un happy ending que me hizo llorar con hipo y moco.