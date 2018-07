En línea con lo que dijo su compañera de clase, Thomas Walton, de diecisiete, agregó: "Al principio tenía miedo, lo admito, pero me pareció importante ser solidario donando una parte de mí: mi sangre. Fue una experiencia muy enriquecedora para mi edad, porque siento que me alienta a seguir una vida más involucrada con los demás. Hasta hace unos meses yo no estaba informado acerca de la donación de médula ósea… Pensaba que me tenían que pinchar en la espalda para sacarme sangre del hueso o algo así. Pero descubrí que en la misma extracción te toman una muestra, con la que te anotan en la base nacional de datos del Incucai. Ya sólo con eso te pueden llamar para salvar la vida de otra persona, que puede ser de acá o de cualquier parte del mundo".