Eso sí, no está sola: cuenta con la ayuda de su madre, su suegra y muchos amigos. Por eso es que con su pareja intenta salir a comer lo más que puede, y "para no perder el romanticismo" tienen decidido hacer algún viaje una vez por mes. "Mi pareja es un gran padre. Está pendiente de todo, y yo me encargo de la diaria. Willy Andrea es más mimoso y Lynda Rose, más inquieta y curiosa con el exterior", cuenta. Agrega que se despiertan cada tres horas para tomar la teta –"son un relojito"–, pero "la venimos llevando bastante bien".