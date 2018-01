–Muchos te acusan de haber llegado a lo de Tinelli por publicar fotos de tu cola.

–Desde que abrí mi cuenta de Instagram, en 2014, siempre subí las mismas fotos. La diferencia es que en ese momento no tenía el nivel de exposición que tengo ahora. A mí me gusta la cultura del fitness y, en ese ambiente, se estila hacer ese tipo de poses. Yo publico lo que me parece lindo y lo que quiero mostrar. También subo videos con las rutinas que hago en el gimnasio. Juego con mi personaje sexy, pero no busco calentar a nadie. El hecho de tener un buen cuerpo no te garantiza el éxito: uno no es solamente un envase. De hecho, para mí lo más difícil fue salir del lugar de minita que sólo tenía que sonreír y dar la vueltita. Creo que eso quedó claro en mis previas con Marcelo, donde pude expresarme para que la gente conociera mi forma de pensar y mis valores.