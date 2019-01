Y agregó: "Yo sé perfectamente lo que es denunciar algo y que no te crean porque eso pasó con mis padres. No sé si hubo negación. Después no mudamos de ese lugar, con un hecho de violencia de mi padre, que no pudo reprimir su odio, sus reacciones. Tengo casi 40 años de terapia sobre el tema. Voy a seguir peleando dentro mío, no para la sociedad, ni para verme, sino por mi vida. Esta es la postura que creo que es tan importante para las víctimas. Las víctimas de abusos necesitamos que los culpables sean señalados por la Justicia. Eso da un cierre, no los amigos, la gente, el de al lado… Que la Justicia se emita. Que haya un castigo, que se cumpla una condena. Con el derecho del delincuente, que también los tienen".