An: Yo quiero recorrer el camino de mi música. Porque todavía no saqué mis canciones ni abrí mi corazón con mis letras. Tampoco encontré bien mi estilo, así que todo eso me intriga mucho.

Ag: Ahora estoy en una nueva etapa solista, que tiene otro gusto. Estoy grabando con artistas internacionales que se dedican al pop urbano, como Mau y Ricky, Abraham Mateo y Carlos Baute, y también voy a mezclar baladas, porque no creo que deba transitar un solo género. Es más: algún día quiero hacer folklore.

An: Yo no te voy a escuchar. ¿Podés creer que llega a las grabaciones a las 8 am escuchando folklore?

Ag: Y ustedes siempre me sacan de la sala de maquillaje. ¡Te quiero, Abel Pintos!