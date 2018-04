Fue a la tarde en su programa que decidió compartir su historia. "Este tema a mí me sensibiliza muchísimo y la verdad es que no quería hablar. Hoy Ángel me lo preguntó y la verdad es que no quería decir nada, pero me siento en la obligación de decirlo porque siento que esto se tiene que terminar. Yo perdí a mi madre por un aborto clandestino. O sea, y toda mi vida la necesité y nadie pensó en mí. El Estado no pensó en mí, los políticos no pensaron en mí y en muchos chicos más. Entonces creo que es hora de decir basta."