Y continúa: "Cuando me la hacen me la pagan, no siempre ando de buen humor, no presumo de algo que no tengo, al contrario, ¡doy gracias por lo poco que tengo! A veces me enojo rápido, soy difícil de entender… pero prefiero que me odien por cómo soy, a que me amen por algo que aparento ser". La publicación vino acompañada de una foto en la que la ex Combate aparece con los guantes puestos y golpeando una bolsa de box.