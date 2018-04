–Muy bien. En diciembre yo estaba sobrepasada de cosas… Todo fue muy estresante, porque tenía mucho trabajo. Estaba terminando los dos programas, me ocupaba a full de la finalización del colegio de mis hijos, tenía que hacer las campañas que salían para este invierno y no podía más. ¡Hasta me quedaba dormida en las producciones de fotos! Por esos días no tuve tiempo suficiente para dedicarle a mi pareja; eso me jugó una mala pasada. Fue muy duro. Hubo días en que terminaba comiendo sola a la una de la mañana.