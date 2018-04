–Sí. Lo mejor que tengo es reconocer mis errores y corregirlos. Lo peor es que soy muy testaruda: cuando se me mete una idea en la cabeza, no me la puedo sacar. Si quiero algo, no paro hasta tenerlo. No me rindo fácilmente en nada, y en casa trato de inculcárselos a los chicos. A veces me dicen que no les anda el DVD, e intento que lo arreglen. Todo el tiempo les enseño a solucionar las cosas.