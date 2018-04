Entonces, su compañero Alejo Pérez Zarlenga la deschavó: "Le recuerdo a la gente que no lo sabe: Andrés cocina mejor que Dalma. Yo fui a tu casa y me hizo un asado increíble", disparó. "Es verdad", asintió ella entre risas. Al finalizar el programa, fue interceptada por un móvil de Intrusos y habló del faltazo de su papá a la boda. "El casamiento ya pasó; él no vino, ya está. No quiero seguir revolviendo esa situación", aseguró. ¿Levantó bandera blanca? Todo indica que sí.