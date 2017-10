¿Quién había conquistado realmente a la diosa? Barbie no daba pistas de su estado sentimental. Hasta que a fines de agosto le confió a Susana Giménez: "Estoy enamorada en serio por primera vez". ¿El afortunado? Por entonces prefirió mantener el misterio: "Es algo muy reciente. El amor es así: uno no elige de quién enamorarse. No lo veía con esos ojos hasta que me di cuenta, y acá estamos…".