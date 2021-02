Metro Exodus recibirá versiones mejoradas para PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC

Metro Exodus

La saga Metro siempre fue punta de lanza en materia técnica : el motor propietario de 4A Games tiene la capacidad de mostrar escenarios ultra detallados y gráficos que parecen salidos de una o dos generaciones posteriores a cuando son presentados. Por esto es que, generalmente, las mejores versiones se encuentran en las computadoras más dotadas, mostrando lo mejor que tiene para dar de sí. Metro 2033 y Metro Last Light tuvieron esa característica y Metro Exodus -el título con el que cierra la trilogía- no es la excepción. Publicado hace dos años para PlayStation 4 y Xbox One, 4A Games dejó la mejor versión nuevamente en PC, donde el ray tracing aplicado a la iluminación, reflejos y otros efectos visuales marcaban la diferencia.

Desde antes del lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series S y X que se viene especulando con una nueva versión de Exodus cuyo principal aliciente es justamente, aprovechar la potencia de los nuevos sistemas y en el día de ayer, 4A Games se encargó de confirmar los rumores al presentar un plan de acción con el que trabajarán de lleno en Metro Exodus para ofrecer lo que dieron a conocer como Metro Exodus Enhanced Edition para PC y las correspondientes actualizaciones de las consolas de nueva generación.

La lista de mejoras de Metro Exodus según la plataforma.

Según el comunicado, esto lo harán actualizando el motor del juego para ponerlo a tiro con el nuevo hardware : las instrucciones de ray tracing están actualmente apuntadas a las primeras tarjetas gráficas con estas tecnologías. Hoy en día, con las tarjetas gráficas Serie 30 de Nvidia y las RX 6000 de AMD, más los chipsets gráficos de las consolas, 4A Games declara estar listo para dar un gran paso adelante en la implementación de mejoras visuales. Así, las versiones de consolas correrán a una resolución de 4K nativa y 60 cuadros por segundo y poseerán avanzadas técnicas de trazado de rayos.

Esto incluye iluminación global, reconstrucción de resolución, proyección de luces y reflejos, sombreado por ray tracing y una enorme cantidad de efectos visuales posibles sólo con esta nueva tecnología, lo que elevarán aún más la trabajada propuesta visual de Metro Exodus. Es importante destacar que estas mejoras no sólo estarán aplicadas al juego base, sino que también funcionarán en los contenidos descargables del juego publicados hasta el momento.

4A Games también comentó que se aprovechará a fondo la alta velocidad de transferencia de datos de los discos rígidos tanto de PlayStation 5 como de Xbox Series S y X. En el caso de las consolas de Microsoft, la mejora llegará a través del sistema conocido como Smart Delivery, en el que con una copia de un juego, obtendremos la versión correspondiente según en qué consola decidamos jugar.

Para la versión mejorada de PC, el gran diferencial es la nueva tecnología dedicada a los reflejos que tienen las nuevas tarjetas gráficas y sobre todo, el sistema de DLSS 2.0 propietario de Nvidia : el cual mediante inteligencia artificial y machine learning mejora drásticamente el rendimiento de los títulos sin relegar calidad visual. También anunciaron que en marzo saldrá en Epic, Steam y App Store la versión del título para computadoras Mac, con una versión dedicada a Linux a salir durante este año.