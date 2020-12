The Game Awards 2020 en Infobae: sumate este jueves a la cobertura en vivo del evento que reúne a toda la industria gamer

Este jueves 10 de diciembre se celebrará una nueva edición de The Game Awards e Infobae, como partner oficial de la ceremonia, contará con la transmisión en directo de la entrega de premios desde las 20.30 hs. Jeremías Curci y Ezequiel Leis serán los conductores de la velada en Infobae.com y en el canal de Youtube del sitio de noticias más leído del mundo. Acompañados por Federico Gentile, quien realizará el doblaje en simultáneo del evento, se espera un evento lleno de novedades y sorpresas.

The Game Awards es una celebración considerada como los Premios Oscar del mundo de los videojuegos. Se trata de una iniciativa impulsada por el periodista Geoff Keighley, que comenzó como Video Game Awards (VGA) y en 2014 mutó para convertirse en mucho más que una entrega de premios. La edición 2020 será la séptima y se espera que cuente con una gran cantidad de trailers y anuncios de parte de las empresas más importantes de la industria. El año pasado, por ejemplo, fue la primera vez que Xbox presentó su nueva consola al público, la Xbox Series X .

Los videojuegos nominados en las diferentes categorías son elegidos y votados por representantes de la prensa gamer especializada de todo el mundo, mientras que algunas categorías, como Mejor Jugador de Esports y otras tantas, son elegidas por el público en una votación abierta en el sitio oficial de The Game Awards.

En la edición de este año, The Last of Us Part 2 lidera la lista de nominados con presencia en un total de diez categorías. La sorpresa este año llegó del a mano de Hades, el videojuego independiente que lo sigue de cerca con ocho nominaciones. El tercer videojuego más nominado, con siete menciones, es otro exclusivo de PlayStation, Ghost of Tsushima. Pueden ver la lista completa de categorías y nominaciones aquí.

Al tratarse de un año muy particular, la ceremonia no se llevará adelante en un teatro con una orquesta sinfónica, sino que será completamente virtual. De todas maneras, esto no le quitará glamour a la celebración, porque en estos días previos al show se confirmó la participación de grandes figuras tanto de la industria gamer como del mundo del entretenimiento en general.

Tom Holland, Brie Larson, Gal Gadot y John David Washington dirán presente para representar a Hollywood en The Game Awards. Holland protagonizará la futura adaptación cinematográfica de Uncharted, por lo que no se descarta que su presencia esté acompañada de un primer vistazo a la película en acción. Eddie Vedder, de Pearl Jam, se encargará de uno de los números musicales de la noche y también se anunció la presencia de Stephen A. Smith, mítico periodista deportivo.

Los dos actores de voz más reconocidos del mundo gamer, Nolan North y Troy Baker, también serán presentadores durante la ceremonia y se espera que distintos personajes de los Muppets también participen, tal y como hicieron el año pasado. Reggie Fils-Aimé, ex presidente de Nintendo of America, también es una figura recurrente en The Game Awards y en la edición 2020 no faltará.

Entre las diferentes categorías que se premiarán, también habrá una gran cantidad de trailers y anuncios de franquicias importantes del mundo gamer. Se esperan principalmente novedades de títulos de PlayStation como Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart y un primer vistazo a God of War: Ragnarok, anunciado oficialmente hace pocos meses. Xbox podría decir presente con novedades sobre Halo Infinite, pero hasta ahora mantienen su presencia en secreto. Sí está confirmada la aparición del nuevo Dragon Age, que revelará su primer vistazo oficial en The Game Awards.

Keighley también compartió hace pocos días el logo de The Matrix 4, la película protagonizada por Keanu Reeves que llevó adelante su rodaje este año, por lo que se espera que haya algún tipo de novedad al respecto durante el show dada la conexión del protagonista con la industria gamer.

A pesar de que quedan pocos días para la celebración a lo mejor de los videojuegos en 2020, todavía quedan varias sorpresas y participaciones por revelar. La industria gamer creció como ninguna otra en este año tan particular y lo demostrará con una fiesta a la altura. Infobae Gaming acompañará el show de principio a fin en todas las redes sociales de Infobae y en infobae.com. ¡Nos vemos ahí!