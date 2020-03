Esto indica que el juego en cuestión no tendrá una relación con Rakion Latino, sino más bien será un título independiente. Por lo tanto, ninguna cuenta que fue registrada en Rakion Latino funcionará con el juego en su versión para Steam, algo que obligará a los usuarios a crear una nueva, desde cero. No obstante, quienes tengan cuentas de la región latina, podrán continuar usándolas, ya que desde la cuenta oficial se anunció que no se cerrarán los servidores de estas.