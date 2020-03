No todos quieren participar en juegos de disparos en línea, pero para los que estén dispuestos a gastar un poco, ahora hay servicios de suscripción que ofrecen acceso a una gran biblioteca de juegos por un costo anual o mensual. Por poco más del precio de un plan estándar de Netflix, Xbox Game Pass Ultimate ofrece acceso a decenas de juegos, desde juegos de destreza caprichosos y filosóficos como The Talos Principle hasta juegos de plataforma con mucha animación como “Ori and the Will of the Wisps”. Hay juegos deportivos, de estrategia, de rol y distracciones sencillas que recuerdan a los juegos de maquinitas a los que les metía monedas cuando era niño.