El primer trailer no anticipaba demasiada información sobre el juego, pero este nuevo adelanto muestra un poco de todo. Los usuarios podrán crear a su propio personaje en esta historia de fantasía y ciencia ficción situada en un futuro distante en Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC . Infobae Gaming visitó Los Ángeles, California, la semana pasada para probar una extensa demo del título y este jueves 13 de febrero compartiremos las primeras impresiones del nuevo título lleno de acción de People Can Fly .