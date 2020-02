No es la primera vez que el merchanding de Pokemón llega a las noticias enloqueciendo al público: Pokemón Go desarrolló una mini Pokebola que servía como anexo de su juego virtual y que permitía atrapar criaturas e items sin la necesidad de tener encendido el juego mobile. El juego “Let’s Go Eevee”/"Let’s Go Pikachu" (lanzado en el 2018) también traía la “Pokeball Plus", un control que permitía a los jugadores interactuar con la consola desde un pequeño analógico y daba la simpática característica de escuchar a el Pokemón preferido del usuario con sólo agitar el control (y podía llevarlo a todos lados).