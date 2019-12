Emulatrix.net es uno de los ejemplos de esto. Se trata de una web gratuita y de código libre que permite jugar a juegos retro directamente desde el navegador. La interfaz es bastante simple e imita el diseño clásico de Netflix en su estética. La portada muestra qué consolas están soportadas y cuáles son los controles de cada una. El ícono más llamativo es el que permite a los usuarios subir desde su computadora el archivo de juego o ROM que desea probar. Emulatrix se encarga de identificar a qué consola pertenece dicho título y procede a cargar el emulador en cuestión de segundos. A diferencia de otras webs similares, no hay publicidad, no se requiere registro y no hay pop ups peligrosos que se interpongan entre el usuario y la experiencia.