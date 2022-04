Les mauvais résultats de 'Superman' Lopez au Tour des Alpes remettent en cause son avance dans le Giro d'Italia

Mardi, l'Espagnol Pello Bilbao (Bahreïn victorieux) a porté un double coup dans l'Alps Tour avec une victoire d'étape et une avance en remportant le sprint en petit groupe lors de la troisième journée entre Primiero/S. Martino di Castrozza et Lana, 154,1 km. Miguel Ángel López (Astana), a souffert le deuxième jour pour être placé dans la boîte numéro 76.

Après s'être éloigné du leader du Alps Tour, Miguel Ángel Lopez a une fois de plus émis des doutes sur son leadership dans les rangs d'Astana pour la prochaine course, qui sera le Giro d'Italia. Après avoir quitté l'équipe Movistar lors de la Vuelta a España l'an dernier, le coureur colombien est revenu à la tête de l'équipe suisse.

La fraction de ce mardi avait un profil dans lequel Superman López aurait pu mettre en évidence, puisqu'il s'agissait d'une étape de montagne. De son côté, Lopez a fait partie de l'escapade de la journée, où il a trouvé dix autres cyclistes, et a parcouru une longue distance.

Après cette évasion, on pensait que ce serait un grand jour pour le chef d'Astana, mais les restes physiques n'ont pas résisté, pas plus que ceux de ses compagnons d'évasion. Cela est venu avec des noms importants tels que ceux de Sivakov, Michelangelo Lopez, Sivakov et Caicedo se sont frayés un chemin vers la ligne d'arrivée. Les ports et la réponse du peloton ont empêché l'aventure d'atteindre Lana avec succès. Dans le cadre de l'évasion, le Français, jusqu'à récemment russe, Pavel Sivakov (Ineos) a attaqué, qui a couronné le Passo de Medolla en tête. Son initiative réduit l'avance à 4 hommes, ainsi que Storer, Pernsteiner et Arensman.

Lopez a atteint 14 minutes et 8 secondes, écartant toutes ses options au classement général et suscitant des inquiétudes sur le Giro d'Italia qui débute le 6 mai et où il reste sur la liste des candidats au titre.

Après avoir terminé la deuxième étape, López a déclaré : « C'était difficile, nous avons fait un excellent travail, mais rien ne s'est passé. Nous avons tout essayé pour tout et nous avons fini par manquer d'énergie, mais je pense que cela fonctionnera pour nous. »

Et d'ajouter : « Je suis allé à fond dès le départ et à la fin, je n'avais plus d'énergie. Quand le groupe des meilleurs m'a rattrapé, j'avais déjà tout donné et je ne pense pas qu'on puisse en faire plus... En fin de compte, on essaie de ne pas en sortir, mais on ne perd rien et on apprend beaucoup de choses. »

1. Pello Bilbao (ESP/Bahreïn-victorieux) - 8:08:15

2. Romain Bardet (FRA/DSM) à 0:06 secondes.

3. Attila Valter (HUN/Groupama-FD) à 0:12 secondes.

4. Felix Gall (AUT/AG2R-Citroën) à 0 min 16 s.

5. Pavel Sivakov (Rus/Ineos Grenadiers) à 0:16 secondes.

6. Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) a 0:16 segundos.

7. Esteban Chaves (COL/EF-EasyPost) à 0:16 secondes.

8. Eddie Dunbar (IRL/Ineos Grenadiers) à 0:16 secondes.

9. Un Augusto Rubio (Col/Movistar) à 0:16 secondes.

10. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-victorieux) à 0:16 secondes.

44. Miguel Angel Lopez (Col/Astana-Qazaqstan) à 14:08 minutes

