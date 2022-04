La compagnie aérienne Latam a rétabli la liaison entre Carthagène et Lima après deux ans de pandémie

FOTO DE ARCHIVO. Un avión de pasajeros de LATAM Airlines en el aeropuerto de Santiago, Chile. Mayo, 2020. REUTERS/Ivan Alvarado

Mardi prochain, le 3 mai, la compagnie aérienne chilienne Latam reprendra une liaison qu'elle avait cessé de faire depuis deux ans, en raison de la pandémie de covid-19. Il s'agit de la route directe entre Carthagène (Colombie) et Lima (Pérou).

Le vol LA2448B décollera trois fois par semaine, les mardis, mercredis et dimanches, et portera à cinq le nombre de destinations proposées par la compagnie aérienne vers la Colombie. Les quatre autres sont Medellin, Bogota, Barranquilla et l'archipel de San Andrés.

Cristina Gil de Melo, directrice des ventes de Latam Airlines Peru, a déclaré que la reprise de cette liaison « renforcera les espoirs de centaines d'employés de LATAM qui travaillent depuis plusieurs mois à réactiver cette liaison. Tout cela dans le cadre de l'engagement que nous avons en tant qu'organisation, pour la relance du tourisme, la promotion du commerce et la connectivité de la région. »

Cette annonce de Latam s'ajoute également à la route directe Quito-Bogotá, qui a ouvert ses portes le 1er avril. Cet itinéraire circule les lundis, mardis, mercredis, vendredis et dimanches. Mónica Fistrovic, directrice exécutive de la filiale Latam en Équateur, a déclaré il y a quelques jours que « l'ouverture de la route Quito-Bogotá témoigne de notre engagement à continuer à relier les Équatoriens et à promouvoir l'Équateur dans d'autres destinations internationales ».

La compagnie aérienne fait face à des changements majeurs ces derniers temps et prévoit d'exploiter environ 1 059 vols quotidiens en avril 2022, en comptant des vols intérieurs et internationaux vers ses 132 destinations dans les 20 pays qu'elle relie.

En mars dernier, le trafic passagers (mesuré en voyageurs-kilomètres loués - RPK) était de 66,5 % par rapport à la même période en 2019, sur la base d'une opération mesurée en ASK (sièges par kilomètre disponibles). Cela signifie que le facteur d'occupation a diminué de 1,7 point de pourcentage, pour atteindre 81,1 %.

D'autre part, sa branche brésilienne a récemment retiré son pilote le plus ancien, connu sous le nom de commandant Loreto, qui a dirigé des vols commerciaux pendant 44 ans et a connu la fusion entre le Tam du Brésil et le Lan chilien. Il a conduit pour la dernière fois de Rio de Janeiro au Brésil la semaine dernière.

Aeronáutica Civil a indiqué qu'en raison de la forte demande et des conditions météorologiques défavorables autour de l'aéroport international El Dorado, les opérations aériennes accusent des retards de plus de 90 minutes et a recommandé aux voyageurs de contacter les compagnies aériennes pour anticiper d'éventuels changements d'itinéraires.

Avianca a lancé un plan d'urgence pour empêcher les passagers qui ne peuvent pas voyager pendant le 19 avril de le faire en reprogrammant leur vol, sans frais supplémentaires ni pénalité, une mesure qui ne s'applique qu'à ceux qui avaient des vols intérieurs en Colombie entre midi et minuit.

Depuis lundi, les opérations aéroportuaires ont été compromises en raison des conditions météorologiques défavorables qui se sont produites dans la capitale du pays en raison des fortes pluies dont IDEAM avait déjà prévenu.

« La nébulosité et les précipitations modérées à fortes devraient augmenter dans les régions du Pacifique, des Caraïbes, des Andes, de l'Orénoque et de l'Amazonie, les plus fortes durant l'après-midi, la nuit et tôt le matin, et accompagnées d'une activité électrique en période de fortes pluies, de tempêtes de grêle et/ou de coups de vent, diminuant progressivement vers jeudi 21 », a déclaré l'entité par le biais d'un communiqué.

