Jason Momoa jouera dans le film inspiré de Minecraft

Cast member Jason Momoa arrives at the world premiere of "The Lego Movie 2: The Second Part" on Sunday, Feb. 2, 2019 in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Le film sur Minecraft (le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps appartenant à la société suédoise Mojang) est déjà un fait selon les informations publiées dans The Hollywood Reporter, dans lesquelles il était également indiqué que Jason Momoa participerait aux négociations finales pour participez à ce projet. La direction tomberait entre les mains de Jared Hess, selon le site spécialisé dans l'actualité du divertissement. Hess a à son actif le film Napoléon Dynamite de 2004 ; et Nacho Libre, sorti en 2006.

La production sera dirigée par Mary Parent (Dune) et Roy Lee (Death Note), tandis que la production exécutive sera assurée par Jon Berg, Cale Boyter et Jon Spaihts. Il mettra également en vedette Vu Bui et Lydia Winters, des Mojang Studios, qui produiront également le film.

Jason Mamoa en "Aquaman y el reino perdido". (Warner Bros. Pictures)

Le jeu Minecraft a fait ses débuts en 2011 et simule un endroit où les joueurs construisent des villes et des mondes avec des blocs de différentes tailles. Immédiatement, le jeu a connu un succès mondial et a atteint plus de 100 millions d'utilisateurs quelques années après sa sortie. Jusqu'à présent, aucun autre détail du film et de son intrigue n'a été révélé, pas plus que d'autres personnages accompagnant Momoa dans ce film.

Ce projet est l'aboutissement de plusieurs négociations que les créateurs du jeu ont entamées avec les autorités de Warner Bros. en 2014, et qui voient enfin le jour en 2022. À cette époque, le film devait être réalisé par Jill Messick. Il convient de mentionner que Messick s'est suicidé en 2018 et que le projet a ensuite été interrompu à nouveau. En fait, Messick sera reconnu dans le générique du film une fois qu'il se terminera.

Minecraft superó el billón de visualizaciones en YouTube. YOUTUBE / MICROSOFT Europa Press

Ces dernières années, les fans de jeux vidéo ont pu regarder des films sur grand écran basés sur certains d'entre eux. Free Guy par exemple, avec Ryan Reynolds, était considéré comme une version gratuite du jeu GTA (Grand Theft Auto). Uncharted (avec Tom Holland et Mark Wahlberg dans les rôles principaux) et Sonic 2 avec Jim Carrey figurent également sur la liste. Les deux versions du film ont été bien accueillies par les fans.

La chance de Jason Momoa a basculé après sa participation à la série Game of Thrones de HBO. Son rôle de Khal Drogo, ce guerrier qui parlait une langue fictive, lui a valu une reconnaissance mondiale qui lui a valu des rôles tels que celui du super-héros Aquaman de DC Universe, et sa participation en tant que Duncan dans la Dune plusieurs fois primée.

