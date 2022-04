Affaire Debanhi Escobar : que sait-on des perquisitions du département et de la société de transport

Debanhi Escobar tentait de rentrer chez elle après une fête, mais ses parents n'ont plus de nouvelles d'elle depuis le petit matin du 9 avril 2022, lorsque le chauffeur qui devait l'emmener l'a prise en photo au milieu de la route.

Depuis lors, les enquêtes menées par les autorités et la recherche de la famille se sont développées, qui ont réussi à suivre leur voyage vers une entreprise de transport où elle a été prise, grâce à des caméras de sécurité, alors qu'elle aurait demandé de l'aide.

Cependant, le dossier du procureur a également indiqué un autre chemin qui les a conduits à la perquisition d'un appartement où ils recherchaient les effets personnels de la jeune fille de 18 ans, selon le correspondant David Carrizales d'El Universal.

Autoridades hicieron un par de cateos en Monterrey FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM Gabriela Pérez | Gabriela Pérez

C'est par l'intermédiaire du bureau du procureur spécialisé dans les personnes disparues que l'unité d'habitation Condominios Constitución a été accessible, dans le centre-ville de Monterrey, la capitale du Nuevo León. La zone se trouve à 17 kilomètres de la route où se trouvait Debanhi.

Arrivées dans l'un des appartements du rez-de-chaussée, les autorités ont tenté de frapper à la porte, mais ont fini par entrer de force à la recherche d'indices qui les conduiraient à l'emplacement de Debanhi Escobar.

Selon le correspondant mexicain David Casas del Sol, des rapports et des données seraient entre les mains des autorités néoléennes, indiquant que divers objets pourraient être trouvés à l'intérieur concernant le cas de la jeune fille disparue.

Fiscalía de Nuevo León y gamilia o amigos de Debanhi Escobar continúan la búsqueda a 10 días de su desaparición Foto: REUTERS/Daniel Becerril REUTERS

Cependant, les autorités n'ont pas clarifié les raisons de la perquisition, pas plus qu'elles n'ont divulgué les résultats de la recherche effectuée dans certains condominiums assez éloignés, et jusqu'à présent, sans données permettant de les relier à l'affaire.

Quelques heures plus tôt, le père de Debanhi, Mario Escobar, avait avoué que le bureau du procureur local avait étendu les recherches et les lignes de enquête sur les condominiums susmentionnés, bien qu'il ait ajouté qu'il aurait difficilement accès aux résultats de ces enquêtes.

Mario Escobar a déclaré que le ministère public avait beaucoup travaillé pour obtenir plus d'informations permettant de savoir où trouver la jeune femme de Nuevo León. « Le bureau du procureur a fait son travail, il a été retardé, nous espérons avoir une bonne perspective sur ce qui s'est passé », a déclaré le père.

D'autre part, El Universal a indiqué que la famille de Debanhi avait pu accepter d'inspecter les installations d'Alcosa Transportes Internacional, avec l'autorisation des responsables du complexe où Debanhi aurait demandé de l'aide après avoir été prétendument abandonné par un chauffeur de taxi.

Cette inspection, en compagnie de la force civile et de la police d'enquête, en plus des binômes, a duré plus de 10 heures et n'a pas donné de données pertinentes susceptibles d'aider à retrouver son lieu de résidence, selon le correspondant.

C'est dans cette entreprise, située au kilomètre 15,5 de l'autoroute de Nuevo Laredo, tout près de l'endroit où Debanhi aurait été abandonné, se trouvait le le dernier endroit où Debanhi a été abandonné ont pu le localiser grâce à des caméras de sécurité situées à proximité de la zone.

Los primeros cateos en busca de Debanhi Escobar no arrojaron datos relevantes hasta el momento Fotos: REUTERS/Daniel Becerril REUTERS

Selon les dernières informations concernant le cas de la jeune femme, il est dit que le samedi 8 avril, elle a assisté à une fête en compagnie de ses amis. Cependant, les personnes avec lesquelles il était accompagné avaient des divergences et se sont séparées. Depuis le petit matin du 9 avril, il n'y a aucune communication avec elle.

La jeune femme est montée à bord d'un taxi pour un service privé, mais en raison de ses désagréments, elle serait sortie du véhicule et serait descendue sur la piste au kilomètre 15 de la route vers Nuevo Laredo. Une photo d'elle qui attendait sur l'autoroute est devenue virale sur les réseaux sociaux parce que c'était le dernier endroit où elle a été vue avant de disparaître.

CONTINUEZ À LIRE :