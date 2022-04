Un journaliste est décédé après un accident de la circulation à Santa Marta

La journaliste de Samarie Raquel Carolina Barrios Mejía est décédée des suites d'un accident de la circulation dans la ville, dans le quartier de Los Alcázares.

Les événements se sont produits le 6 avril, alors que la jeune femme se déplaçait comme un barbecue à moto pour se rendre à sa résidence, mais en chemin, elle a été éperonnée par une camionnette, dans la 18e course entre la 27e et la 28e rue, à Santa Marta.

Raquel a été immédiatement aidée et emmenée à la clinique Bahia, où elle a reçu plusieurs intentions chirurgicales, en raison de la gravité des coups.

Plus tard, en raison de l'accord avec son EPS, la jeune femme a été dirigée vers la clinique Avidanti car l'assurance du véhicule avait expiré et elle a été transférée. Dans ce centre de soins, il est resté dans l'unité de soins intensifs jusqu'au jour de son décès.

La communicatrice-journaliste sociale a reçu le coup à la tête et cela avait considérablement affecté son cerveau, malgré les chirurgies qu'elle a subies.

Barrios était très proche de chez elle, où ses enfants et d'autres proches l'attendaient. Apparemment, le conducteur de l'autre véhicule n'a pas remarqué le panneau d'arrêt, impactant violemment les motos sur lesquelles le jeune journaliste était transporté.

Pour leur part, les proches de la jeune fille décédée ont affirmé que la camionnette qui a renversé le journaliste avait été conduite par Matilde Ester Maestre Rivera, qui a travaillé comme chef du bureau de la culture du gouvernement de Magdalena pendant le mandat de Rosa Cotes.

La mère de la défunte a assuré qu'elle porterait plainte contre le secrétariat de la mobilité du district et la police métropolitaine de Santa Marta.

Le ministère de la Mobilité a mené des enquêtes pour identifier la personne qui conduisait le véhicule qui a percuté la victime.

L'accident fait l'objet d'une enquête, par les autorités, en raison des circonstances des événements.

Dans la zone rurale de la municipalité de Ciénaga (Magdalena), il y a des avertissements concernant les combats que les forces d'autodéfense gaitanistes de Colombie, mieux connues sous le nom de Clan du Golfe, et les forces d'autodéfense de la conquistadora de la Sierra ou de Los Pachenca, qui se battent sur le territoire depuis le début de la Semaine Sainte pour continuer à commettre des crimes liés au trafic de drogue.

Le village de La Secreta est le plus touché, ont-ils rapporté dans le journal El Heraldo de Barranquilla, où les hostilités entre les deux groupes de trafiquants de drogue se sont intensifiées, à la suite desquelles plusieurs familles ont abandonné leurs maisons et ont déménagé dans les zones urbaines de la ville, et le commune voisine de Zona Bananera, ainsi que les villes de Santa Marta et Barranquilla.

Pendant ce temps, sur la station de radio Caracol, ils ont consulté un anthropologue Lerber Dimas, qui est un analyste du conflit dans cette région du pays, qui a expliqué que les personnes touchées ne se reconnaissent pas comme des personnes déplacées, car elles ont quitté leur domicile volontairement pour empêcher tout incident dans le au milieu des affrontements entre les structures criminelles.

« Ils ne se sont pas présentés, et ils ne le feront pas non plus Ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'un déplacement forcé. Pour eux, c'est grave, mais cela n'implique pas qu'il s'agisse d'un déplacement parce que personne ne leur a dit : -quitter cette zone-, mais ils sont partis de leur plein gré parce qu'ils ont vu le risque et c'est un déplacement et même s'ils l'interprètent différemment, le crime est en train de se produire », a-t-il expliqué sur Caracol Radio.

Il a ajouté que ces deux groupes, issus de l'Auc éteinte, se regroupent, ce qui a conduit à la vague de violence dans cette région des Caraïbes colombiennes. « Personne ne leur dit de partir, mais il n'y a aucune garantie de sécurité ou de tranquillité d'esprit », a-t-il dit.

