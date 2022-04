Uber n'obligera plus ses passagers et chauffeurs aux États-Unis à porter des masques à bord

An Uber driver wears a protective mask as he drives a car in the Queens neighborhood, as the coronavirus disease (COVID-19) continues to spread, in New York, U.S., August 5, 2020. REUTERS/Tina Bellon

Uber n'obligera plus les passagers et les chauffeurs aux États-Unis à porter des masques à bord, rejoignant ainsi un nombre croissant de grands fournisseurs de transport qui modifient leurs politiques.

L'assouplissement des règles par Uber intervient après que les compagnies aériennes américaines ont déclaré qu'elles n'obligeraient plus les voyageurs ou les employés à porter des masques sur les vols intérieurs et certains vols internationaux.

Cette décision est intervenue après la décision d'un juge fédéral de Floride qui a annulé le mandat national de porter des masques couvrant les avions et autres moyens de transport public pour avoir outrepassé l'autorité des autorités sanitaires américaines. Même pendant la pandémie de coronavirus.

La décision de lundi de la juge du district fédéral Kathryn Kimball Mizelle à Tampa, nommée par l'ancien président Donald Trump, a également déclaré que les Centers for Disease Control and Prevention n'avaient pas justifié sa décision de manière inappropriée et n'avaient pas suivi les règles appropriées.

« N'oubliez pas : de nombreuses personnes se sentent toujours plus en sécurité en portant un masque en raison de problèmes de santé personnels ou familiaux, alors soyez respectueux de leurs préférences », a déclaré Uber dans un communiqué.

Au Royaume-Uni, l'autre marché majeur d'Uber, la société a déjà assoupli ses règles sur l'utilisation des masques conformément aux conseils du gouvernement.

La Transportation Safety Administration des États-Unis et les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré lundi que les entreprises ne seraient plus en mesure de forcer les passagers à porter des masques dans les transports en commun, bien que les deux agences aient recommandé de continuer à les porter.

Les restrictions dues à la pandémie de coronavirus aux États-Unis se sont assouplies après une baisse du nombre de cas depuis le pic de janvier causé par la variante Ómicron.

Cependant, New York a récemment retardé ses plans visant à éliminer l'obligation de porter des masques dans les écoles et les garderies de la ville pour les enfants de moins de 5 ans, affirmant que les cas de COVID-19 sont à nouveau en hausse.

