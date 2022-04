La défaite de la quatrième transformation (Q4) à la Chambre des députés en raison du rejet de la réforme électrique est profondément ancrée dans le Mouvement de régénération nationale (Morena), une situation qui a mis en évidence les querelles qui avaient déjà lieu depuis quelques mois entre ses membres.

John Ackerman a vivement critiqué les actions de ce mouvement politique, bien qu'il soit militant. Son principal est Mario Delgado Carrillo, leader national du parti des cerises, qu'il a publiquement dénoncé à plusieurs reprises pour avoir utilisé cette organisation à son avantage et sans écouter la base et les fondateurs.

Avant de mettre fin au vote à la chambre basse, l'écrivain a blâmé le leader morenista pour la possible défaite, qui a été remportée. Aujourd'hui, 24 heures plus tard, il a demandé l'autocritique au sein du mouvement pour se rendre compte que les coupables ne sont pas seulement les adversaires, mais aussi eux-mêmes.

« Ce n'est pas entièrement la faute d'adversaires extérieurs, de traîtres du PRIANRDMC, de médias vendus à l'oligarchie ou de faux démocrates à la tête des autorités électorales. Nous, morénoistes, sommes aussi à blâmer », a écrit Ackerman dans sa chronique dans le journal La Jornada.

La derrota en la Reforma Eléctrica abrió más las rencillas dentro del movimiento (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

L'un des premiers revers a été la révocation du mandat, qui, bien qu'elle ait finalement recueilli plus de 15 millions de voix, n'a pas convoqué le même nombre de personnes qu'en 2018, lorsque Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a souligné l'universitaire de l'UNAM, « se trouvait dans une situation beaucoup moins favorable qu'elle ne l'est aujourd'hui ».

À cette époque, il a surmonté de nombreux obstacles, tels que les conseillers électoraux, les journalistes « chayoteros » et un petit parti qui ne recevait que 10 % du financement électoral public. Aujourd'hui, dans un scénario complètement différent, avec un taux d'approbation d'au moins 65 pour cent et le parti politique le plus décisif du pays n'a pas réussi à réunir même 20% des listes électorales.

« Les sondages auraient dû déborder en faveur du président. Mais c'est exactement le contraire qui est arrivé. Au lieu d'augmenter le vote, il a été réduit de moitié. En 2018, 30 millions de citoyens ont payé pour López Obrador, mais en 2022, seulement 15 millions », a déclaré Ackerman.

Son espoir d'amélioration lors du vote sur la réforme de l'électricité était grand, car il a rappelé que, au cours de la première moitié du mandat de six ans, López Obrador a pu approuver 18 réformes constitutionnelles, une série qui a été brisée dimanche dernier, 17 avril par « un petit groupe de députés PRIANRDMC au service transnational sociétés ».

Mario Delgado es para Ackerman el mayor responsable de la soledad de AMLO (Foto: Morena)

Cependant, il a également souligné que les membres du bloc au pouvoir (Morena et ses alliés) devaient reconnaître qu'ils ne seraient pas dans cette situation s'il n'y avait pas eu les mauvaises performances des élections de juin dernier, lorsque plus de 50 sièges ont été perdus à la Chambre des députés.

La responsabilité de cette situation, a-t-il dit, n'est pas López Obrador, mais ses opérateurs politiques, qu'il a tenus pour responsables de ne pas avoir pu convertir la popularité du président en voix. Cet « abandon » de Tabasqueño a été provoqué, a-t-il dit, par Mario Delgado et son « trop confiant dans leurs armées de mercenaires », qui ont des « sauterelles » politiques privilégiées plutôt que les bases du mouvement.

À la fortune de Morena, Ackerman a déclaré qu'au cours des derniers mois, il y avait un environnement très répandu parmi les « morénoistes les plus authentiques » pour sauver le mouvement. Ce succès a été pleinement observé lors du Congrès national Morenista, qu'il a qualifié de « dernière chance de relancer le parti ».

« L'avenir de la Quatrième Transformation dépendra de la capacité d'autocritique et de mobilisation autonome du militantisme morénoiste en faveur d'une rectification du cap avant qu'il ne soit trop tard », a déclaré l'analyste.

