« The Boys » : le 3 juin arrive la troisième saison. (Vidéo Prime)

The Boys a maintenant deux saisons sur Prime Video et a reçu un excellent accueil de la part des téléspectateurs. En tant que sorte de satire d'histoires de super-héros, The Boys (créé par Eric Kripke) avec un classement pour les personnes de plus de 18 ans, a réussi à se positionner comme l'une des propositions les plus originales de ces dernières années.

La troisième saison a commencé ses enregistrements au début de l'année dernière, évitant ainsi les avatars générés par la COVID-19, et s'est terminée en septembre 2021. Ainsi, la date du retour de The Boys avec sa troisième saison sera le 3 juin prochain. Les trois premiers épisodes seront disponibles le jour de leur première, puis les autres épisodes seront téléchargés chaque semaine jusqu'à leur achèvement prévu le 8 juillet.

The Boys et The Seven vont se revoir car nous souhaitons tous que la rencontre entre Billy Butcher (Karl Urban) et Homelander (Antony Starr) ait lieu d'un seul coup et que les choses s'arrangent entre eux dans le style de production. Dans la bande-annonce, nous avons pu voir une scène où ils sont tous les deux ensemble et aussi comment Ryan (Cameron Crovetti), le fils de Homelander, commence à utiliser ses pouvoirs.

(SPOILERS D'ATTENTION). Rappelons qu'à la fin de la deuxième saison, nous avons vu comment la compagne malheureuse de Homelander, Stormfront (Aya Cash), avait finalement été vaincue après avoir perdu ses membres. Son passé nazi l'a rendu encore plus détestable. Mais est-il vraiment mort ? Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Cash a évoqué son rôle et a déclaré : « Je pense qu'ils ont laissé la porte ouverte, mais je sens aussi qu'il n'en reste pas grand-chose. Techniquement, elle n'est pas morte, mais je pense que vous n'aurez qu'à regarder la saison 3 pour découvrir ce qui s'est passé. » Mais quelle que soit sa présence ou pas en cette troisième saison, ce que nous allons voir, c'est l'héritage des fans d'ultra-droite qu'il a laissé après son passage au Seven, baptisé Stormchasers.

Mais nous aurons également de nouveaux super-héros/méchants. D'une part, Jensen Ackles (Supernatural) rejoint cette série en tant que Soldier Boy, et d'autre part, nous aurons également l'ancienne The Walking Dead, Laura Holden, qui donnera vie à Crimson Countees (Countess Crimson), une sorte de parodie de la Scarlet Witch et membre de l'équipe dirigée par Soldier Boy, le Payback.

« Nous allons explorer l'histoire de cette équipe et de tous ses membres », a déclaré Kripke au magazine susmentionné. En fait, le premier épisode de la nouvelle saison prendra le nom de ce groupe et s'appellera « Payback ».

Trois nouveaux super-héros seront ajoutés pour la troisième saison. D'une part, nous aurons Supersonic (ancien partenaire de Starlight), qui sera joué par Miles Gaston Villanueva (The Resident). Nich Wechsler (Revenge/Dynastie) sera également ajouté en tant que Blue Hawk, et l'acteur Sean Patrick Flanery (Dexter) sera Gunpowder, un autre membre du groupe Soldier Boy. Ce personnage a eu une très brève participation à la première saison lorsque, dans le deuxième épisode, il est apparu dans un reportage de journal à la télévision. Là, il prononce une phrase qui le postule comme un défenseur des armes : « S'il y avait plus de gens armés, peut-être que je n'aurais pas à sauver la journée à chaque fois ». L'acteur qui l'a joué à cette occasion était Joel Gagne (Bad Blood). De son côté, Katia Winter (Speely Hollow) sera l'actrice invitée de cette saison. Elle jouera le rôle de Little Nina, une mafia russe.

Sans aucun doute, nous suivrons également de près Butcher qui se demande s'il deviendra le grand héros de cette histoire ou s'il rejoindra le côté des méchants. Urban est entré dans ce personnage qui vit un conflit interne entre le devoir d'être et son désir de vengeance. S'adressant à EW, il a déclaré : « Pour vaincre le monstre, devenez-vous le monstre ? Et je pense que c'est l'un des grands avantages de cette saison : tous les personnages sont confrontés à ce choix. Jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Quelle ligne sont-ils prêts à franchir pour atteindre ce qu'ils veulent réaliser ? Pour tous les personnages de la série, cela crée un conflit, et c'est amusant de voir qui se retrouve vraiment de quel côté. »

