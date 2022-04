Stephanie Cayo confirme la fin de sa relation avec Maxi Iglesias et évite de parler de l'acteur Kerem Bürsin

Stephanie Cayo a confirmé ce que beaucoup de ses fans craignaient. L'actrice a révélé que sa relation avec l'acteur espagnol Maxi Iglesias avait pris fin. Lors d'une interview accordée à un média international, la Péruvienne n'a pas pu s'empêcher de répondre aux fortes rumeurs de sa rupture qui a débuté il y a une semaine et son lien avec l'acteur turc Kerem Bürsin.

Comme vous vous en souvenez, le programme Amor y Fuego a commencé par des spéculations sur leur séparation et ils ont raconté quels étaient les gros titres de la presse italienne qui ont commencé à le relier au producteur originaire d'Istanbul.

Sans donner plus de détails, le membre de la famille Cayo a déclaré qu'elle n'était plus un couple de Maxi Iglesias et en a profité pour souligner le succès du film « Jusqu'à ce que nous nous retrouvions », où les deux étaient protagonistes et ont développé une histoire d'amour.

« Non, nous n'allons plus continuer. L'histoire d'amour est toujours dans le film et nous sommes tous les deux très heureux que notre histoire ait transpercé tant de cœurs. Le film s'est très bien déroulé. Nous sommes très contents des résultats », a déclaré Stéphanie très calmement.

Il a également souligné qu'aujourd'hui, ils sont de très bons amis. « Nous n'étions même pas le couple parfait dans le film et pourtant, ces choses se produisent. Nous sommes amis et nous nous aimons beaucoup. »

En revanche, il a évité de faire référence à Kerem Bürsin en soulignant qu'il s'agissait d'une affaire privée. « C'est un problème très personnel. Je préfère ne rien dire à ce sujet », a-t-il dit. Cependant, il n'a pas nié l'avoir rencontré lors de son voyage en Espagne. « Je l'ai rencontré et c'est un gars formidable, même si je ne l'ai pas encore très bien rencontré. »

Stephanie Cayo confirme la fin de sa relation avec Maxi Iglesias. VIDÉO : YouTube

POURQUOI STEPHANIE CAYO EST-ELLE LIÉE À KEREM BürSin ?

Une photo de Kerem et Stéphanie les aurait mis au cœur de la controverse. Les deux semblent très souriants sur un cliché en noir et blanc. Bien que la photo soit incolore, on pouvait voir que l'actrice portait les mêmes vêtements qu'elle montrait dans ses histoires Instagram ce jour-là de la rencontre.

Cela s'est produit après que le producteur et mannequin de 34 ans se soit rendu en Espagne pour participer à un projet avec le célèbre Antonio Banderas. De son côté, la Péruvienne s'est rendue à Madrid pour fêter son anniversaire avec sa sœur Fiorella Cayo. Il est à noter que les médias internationaux ont souligné que Kerem connaissait déjà la famille Cayo.

Stephanie Cayo y Kerem Bürsin. (Foto: Instagram)

CONTINUEZ À LIRE