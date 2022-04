Pour la deuxième fois, le trafiquant de drogue Jairo Alberto Bulies Molina sera extradé vers les États-Unis

Pour la deuxième fois, Jairo Alberto Bulies Molina sera extradé par la justice colombienne vers les États-Unis pour des crimes liés au trafic de drogue. Depuis 1995, son nom est apparu dans des enquêtes judiciaires pour des expéditions de drogue vers l'Amérique du Nord, des affaires de corruption de juges au Panama, des arrestations et des demandes d'extradition.

La première fois que cet alias Condorito a été capturé a été enregistrée en juillet 2002. Son arrestation a eu lieu au milieu de l'opération Castaway, à laquelle ont participé des unités de la police nationale, de la DEA, des douanes des États-Unis et du bureau du procureur général de Colombie.

À cette époque, il a été désigné à la tête d'un réseau international de trafiquants de drogue et a été sollicité par la justice de ce pays, car il était responsable du crime de concert de posséder, d'importer et de distribuer de la cocaïne et de l'héroïne.

Dans l'arrêt de la Chambre de cassation pénale no 56118 de 2003 de la Cour suprême de justice, le juge Eider Patiño, rapporteur, a estimé que toutes les exigences légales pour son extradition étaient remplies. Le 19 décembre 2003, il a été remis par DIJIN à l'aéroport El Dorado à des agents de la DEA.

Apparemment, cet homme a payé sa peine dans le pays d'Amérique du Nord et serait retourné en Colombie pour continuer à commettre des crimes. Au milieu d'enquêtes contre le clan du Golfe, il a été repris en 2019 par des membres de l'unité de renseignement Gaula, alors qu'il s'entraînait dans le quartier de Laureles à Medellín.

Selon les autorités : « C'est lui qui était chargé de coordonner le groupe criminel dans la capitale du département d'Antioquia afin d'obtenir la drogue à l'étranger ». À partir de ce moment, alias Condorito, était en possession des autorités colombiennes.

Mais dans l'après-midi de ce mardi 19 avril, la juge de la Cour suprême Myriam Ávila a approuvé la nouvelle extradition de Bulies Molina. « Les sanctions pour trafic de drogue et un concert pour commettre les crimes reprochés à Jairo Alberto Bulies Molina dans l'acte d'accusation ne sont pas de nature politique mais courants, et les événements sur lesquels la pétition internationale est basée se sont produits entre janvier 2017 et janvier 2019 », indique le décision.

Selon des enquêtes américaines, alias Condorito se serait allié à des trafiquants de drogue du Panama et du Guatemala pour obtenir des cargaisons de plusieurs kilogrammes de cocaïne par des vedettes rapides et par voie terrestre vers les États-Unis.

« Les communications interceptées légalement ont révélé que Biles Molina et plusieurs complices avaient prévu que l'opération qui quitterait le Panama pour la Colombie, et qu'à son arrivée sur place, collecterait une quantité inconnue de cocaïne », peut-on lire dans l'accusation portée par les autorités américaines et a été remis à la Cour suprême.

Comme l'a révélé le magazine Semana, la défense de Condorito a assuré que les autorités avaient confondu son client avec un homonyme, soulignant que, « il n'aurait jamais de liens avec ce gang criminel et encore moins avec le trafic de drogue ».

Enfin, la Cour suprême de justice a souligné que le processus d'extradition « doit désormais être conditionné à l'obligation d'envoyer des copies des jugements ou des décisions qui mettent fin à la procédure devant les tribunaux de ce pays, en raison de l'accusation portée contre le défendeur ».

L'extradition de Jairo Alberto Bulies Molina est demandée pour des infractions liées à la « distribution internationale de cocaïne et à un concert visant à distribuer une substance contrôlée en vue d'une importation illégale ».

