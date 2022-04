Le premier ministre Aníbal Torres annonce la recomposition possible du cabinet

Les différentes crises auxquelles le gouvernement de Pedro Castillo a dû faire face ont forcé un débat sur la possibilité d'une nouveau cabinet. Au cours des dernières semaines, des spéculations ont été émises sur cette possibilité, mais ce n'est que lundi soir que le président du Conseil des ministres, Aníbal Torres, a souligné qu'il était possible que son groupe de travail voie des changements.

« Très bientôt, le président annoncera les changements qui passent par un nouveau cabinet et un premier ministre qui ne dépend plus du parti Pérou-Libre ou des groupes autour du président Castillo, c'est très clair », a déclaré le cardinal et archevêque de Huancayo, Pedro Barreto, il y a cinq jours. Cependant, Aníbal Torres a simplement laissé ouverte la possibilité que des changements puissent se produire. « D'accord, le cabinet peut être recomposé », a-t-il dit depuis Cusco, une zone où le chômage a été enregistré après la hausse des prix.

Il y a un peu plus d'une semaine, le 11 avril, Aníbal Torres avait écarté la possibilité de son départ et avait même qualifié le groupe de travail qu'il dirige de solide. « Je vous informe que je n'ai pas présenté ma démission, le Cabinet est très solide. Je suis très content de cette équipe qui a travaillé pour le bien du pays », a-t-il déclaré à la presse alors qu'il y avait des protestations et des demandes de démission de membres de l'exécutif par la population.

Un éventuel changement au sein du cabinet est dû à un malentendu plutôt qu'à une discussion au sein de l'exécutif. Le conseiller du président Pedro Castillo, Daniel Salaverry, a annoncé que l'entrée de nouveaux membres au PCM serait un fait, mais le ministre de la Justice et des Droits de l'homme l'a démenti. « Ceux qui conseillent et conseillent le président sont les ministres. Daniel Salaverry a donné une opinion isolée que je ne le partage pas particulièrement et que nous ne le partageons pas », a-t-il dit.

« Le président Pedro Castillo et le Conseil des ministres sont ceux qui dirigent le pays et prennent les décisions. Je ne pense pas que l'ingérence politique d'autres acteurs politiques soit autorisée avec la manipulation consistant à dire que c'est le gouvernement de tous les Péruviens (...) de nombreux politiciens disent et disent, mais cela n'a pas été une proposition ou un consensus du Conseil des ministres au lieu du Cabinet », a ajouté Chero.

Lors de sa visite à Huancayo pour mettre fin à la crise dans la région, le Premier ministre Aníbal Torres a été critiqué après avoir utilisé le nom d'Adolfo Hitler comme exemple de dépassement d'une nation. Maintenant, depuis Cusco, le président du Conseil des ministres a de nouveau évoqué le génocide dont on se souvient, notant que sa déclaration n'était pas bien comprise. « J'ai donné comme exemple le cas d'Adolf Hitler, qui a rempli l'Allemagne de canaux de communication. Et l'ignorance au Pérou a nié cela, pour dire que j'ai flatté Adolf Hitler. Ensuite, je les ai laissés parler pendant quelques jours », a-t-il dit.

Souhaitant clarifier sa mention, il a réfléchi à la dualité de l'être humain. « Le fait que je dise qu'il n'y a pas d'être humain absolument bon ou absolument mauvais, que le plus mauvais peut également faire de bonnes œuvres, ne signifie pas que j'exalte le malin. Parce que lors de cette même conférence, j'ai aussi dit que ces gens sont jugés pour de mauvaises actions », a-t-il ajouté.

En outre, il a parlé de Karl Marx comme source d'apprentissage. « C'était le rêve de Karl Marx, il avait tort. C'est impossible. Mais je ne veux pas dire par là qu'il avait tort sur tout. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre de Karl Marx et des ultra-libéraux. Il faut apprendre les bonnes choses », a-t-il dit depuis la région historique de Cusco.

