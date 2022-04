Le gouvernement national et le bureau du maire assureront une plus grande sécurité aux personnes réintégrées vivant à Bogotá

FILE PHOTO: Former guerrillas of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) participate in a protest called "Pilgrimage for Life and Peace" demanding security guarantees and compliance with the peace agreements signed with the government, in Bogota, Colombia, November 1, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Bogotá est l'une des régions du pays qui reçoit le plus de migration, on estime qu'aujourd'hui la capitale compte en moyenne 7 181 469 habitants. Pendant longtemps, une partie de la migration qui s'est accentuée est due au fait que pendant des années les personnes vivant dans des zones de violence se sont échappées à la recherche de moyens de reconstruire leur vie. Il est important de préciser que non seulement les victimes sont arrivées, mais que les anciens combattants sont arrivés.

Parce que la capitale, comme les autres territoires, doit caractériser ses habitants afin de répondre aux besoins de la population, au cours du second semestre 2021, un recensement a été mené pour déterminer combien d'anciens combattants des FARC se trouvaient à Bogota et 604 réincorporés ont été identifiés, dont 563 enregistrés, ce qui correspond à 363 hommes et 200 femmes.

Dans le processus, il a également été identifié que 60,4 % des ex-FARC à Bogotá sont arrivés avant la signature de l'accord, 25,2 % pendant le processus de signature et 35,2 % tout au long de 2017. Lorsqu'on leur a demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles ils s'installaient dans la capitale, les raisons invoquées étaient les suivantes : possibilités d'emploi (40 %) et possibilité de réunification familiale (34,2 %).

Cependant, l'une des alertes qui a le plus retenu l'attention est la question de la sécurité. Dans ce contexte, le 18 avril, le gouvernement national et le bureau du maire de Bogotá se sont engagés à rechercher des stratégies pour assurer efficacement la sécurité des anciens combattants. De la même manière, les mesures prises par les institutions pour faire face et prévenir les attaques dirigées contre cette population ont été présentées.

« Comptez sur la volonté du district de la capitale pour faire avancer la mise en œuvre d'outils de protection et de déstigmatisation », a déclaré le ministre de la Paix de Bogotá Vladimir Rodríguez à la radio RCN, ajoutant : « Il est urgent de présenter la Route aux autorités territoriales qui expulsent le plus de personnes dans le processus de réintégration. Il est important que des départements tels que Cauca connaissent la Route en détail afin d'être plus efficaces à Bogota. »

Les alertes de sécurité sont devenues évidentes au cours du premier trimestre 2022. En février dernier, une installation gérée par d'anciens combattants des FARC à Bogotá a été vandalisée, étant le troisième établissement signataire de l'accord de paix final à subir une attaque depuis le début de l'année.

« Nous tenons le gouvernement national responsable, car des situations similaires se sont déjà produites d'affilée ce mois-ci. Malheureusement, aucune mesure n'est prise par le gouvernement et les entités concernées. Nous voyons la systématique, parce qu'avec la maison de La Roja et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a le même mode opératoire, puisqu'ils cassent du verre, ils coupent les barres, ils ne prennent pas grand-chose, mais c'est comme un message de : « Nous voulons leur faire quelque chose », a déclaré Sofía Nariño, membre de la direction des Communes Fête.

Autre fait, le 3 février, « des personnes non identifiées sont entrées de force dans la propriété et ont volé des produits issus des initiatives productives des signataires de l'accord de paix », à la Maison culturelle La Roja, également située à Teusaquillo, où sont vendus des produits fabriqués ou cultivés par 22 familles d'anciens combattants.

« C'est un autre exemple du sabotage d'initiatives productives pour la réintégration sociale et économique des signataires, car elles génèrent également de l'anxiété et de la peur au sein du collectif », avait déclaré Comunes dans un communiqué à l'époque.

Et le 21 janvier, la même partie a annoncé qu'elle avait trouvé un engin explosif à Casa Alternativa, un restaurant également à Teusaquillo qui abrite un projet de l'un des signataires. Il a été découvert la veille du jour où le parti dirigé par Rodrigo Londoño, le dernier chef de la direction des FARC et connu sous le nom de Timochenko, devait organiser l'événement du lancement de sa campagne électorale.





