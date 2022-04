Colombian vice-presidential candidate Francia Marquez attends the registration of her candidacy at the National Registry of Civil Status in Bogota, Colombia, March 25, 2022. REUTERS/Mariano Vimos NO RESALES. NO ARCHIVES.

La candidate à la vice-présidence du Pacte historique, Francia Márquez, a admis avoir reçu des paiements du programme Solidarity Entry, et a également affirmé qu'elle le méritait comme n'importe quel Colombien de ses conditions.

En outre, la France a indiqué qu'il avait fallu dix ans pour terminer ses études : « Pour étudier à l'université, j'ai enduré la faim, j'ai pris un peu de temps car je devais payer un semestre et en arrêter un autre pour économiser et encaisser. Il m'a fallu dix ans pour terminer. »

Selon Márquez, en 2019, elle a reçu la subvention du programme alors qu'elle était au chômage et les raisons de la livraison l'année suivante parce qu'elle n'en avait pas fait la demande.

De même, la France a déclaré : « Une fois que j'ai vu que j'avais 400 000 dollars sur mon compte, j'ai pensé que j'avais été payé pour une partie du travail que j'avais fait, quand j'ai reçu un message de la Banque agraire disant qu'elle avait ouvert un crédit de 160 000 dollars et que je ne l'avais pas demandé. En 2019 je n'avais pas de salaire, je suis rentrée chez moi et comme beaucoup de Colombiens, j'étais au chômage », a-t-elle raconté.

Pour sa part, dans une déclaration, Social Prosperidad, a précisé que « la maison de Mme Márquez a reçu jusqu'à présent 25 paiements correspondant aux projets du programme : 23 mensuels de 160 000 dollars, jusqu'en décembre 2021 ; et un bimestriel, cette année, de 380 000 dollars. Cela équivaut à 4 060 000$, qui ont été déposés sur le compte enregistré pour cela. »

Francia Márquez a mis en ligne une vidéo sur ses réseaux sociaux montrant son engagement envers la Colombie à ne pas exproprier des biens aux citoyens en cas d'arrivée éventuelle à la Casa de Nariño.

Mardi, Gustavo Petro et sa formule vice-présidentielle, Márquez, ont décidé de montrer au pays leurs intentions et de mettre fin à ce qui a été l'une de leurs plus grandes critiques de la part de leurs adversaires politiques, l'expropriation présumée que Petro en tant que dirigeant de gauche ferait aux Colombiens.

Compte tenu de cela, le duo a décidé de prendre un engagement écrit et notarié pour donner une tranquillité d'esprit aux citoyens qui pensent qu'une telle possibilité existe au cas où Petro deviendrait président.

Dans la vidéo, vous pouvez entendre le document à la France lu dans lequel après avoir dit son nom complet, elle poursuit : « Je m'engage sous la gravité du serment, en vertu de la loi et dans le profond respect de la constitution et de la loi, en tant que vice-président de tous les Colombiens, je n'exproprierai pas les richesses et les biens de leur propriétaires, je ne vais pas exproprier, non je vais exproprier quoi que ce soit ou n'importe qui. »

« Avant le notaire 17, nous avons signé un document dans lequel nous nous engageons envers la Colombie à NE PAS EXPROPRIER PERSONNE », la politique publiée dans le message Twitter.

CONTINUEZ À LIRE :