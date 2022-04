Ils ont indiqué que Joaquín Velázquez, ancien assistant technique de Cruz Azul, a été libéré

Joaquín Velázquez Elvira, ancien assistant technique de Cruz Azul, a été libéré lundi soir, après cinq jours d'emprisonnement dans la prison centrale de l'Altiplano pour une enquête à son encontre qui a débuté en 2018.

L'ancien footballeur d'équipes telles que Puebla et Cruz Azul a été accusé de crime organisé et de blanchiment d'argent pour plus de 6 milliards de pesos. Cependant, les autorités ne disposaient pas de suffisamment de preuves pour le relier au procès, et il a donc été libéré.

Selon le journaliste David Medrano, la défense de Veracruz avait présenté plus de 50 preuves pour prouver que Velázquez Elvira a été victime d'un vol d'identité il y a 8 ans, de sorte que la personne indiquée ne serait pas lui.

Un juge fédéral a refusé de lier Joaquín Velázquez au procès parce que le bureau du procureur général (FGR) n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour présumer la responsabilité de l'ancien assistant technique dans ces crimes, de sorte que le défendeur a quitté la prison à sécurité maximale.

Jusqu'à présent, aucune autorité n'a confirmé ces informations, les détails n'ont été donnés que par différents reportages de journalistes et de médias locaux et spécialisés dans la source.

Joaquín Velázquez viajaba al Estadio Azteca cuando fue detenido el pasado 12 de abril (Fotos de twitter: @viioletitta)

Il convient de rappeler que la capture d'aujourd'hui innocent a eu lieu dans l'après-midi du mardi 12 avril dernier, alors qu'il était en route pour l'Azteca Stade pour le match Cruz Azul contre Pumas pour les demi-finales de la Ligue des Champions de la Concacaf.

Selon le communiqué diffusé par le club, Joaquín Velázquez Elvira a été appréhendé par les autorités de Mexico, vers 19h00, alors qu'il circulait dans sa voiture sur l'avenue Periferico Sur.

Cette capture est née d'un processus judiciaire contre lui, initié en 2018, dont Cruz Azul a assuré que « tant le conseil d'administration, que ceux d'entre nous qui dirigent les conseils d'administration et de surveillance de Cooperativa La Cruz Azul S.C.L., n'étaient pas au courant ».

En raison de ces accusations des autorités, il a été décidé de séparer Velázquez Elvira de ses fonctions d'assistant technique. En outre, ils ont indiqué qu'il serait mis à la disposition des autorités compétentes pour que les enquêtes nécessaires soient menées.

« À tout moment, Cruz Azul fait confiance aux institutions de notre pays, tout en appelant tous les supporters de l'équipe et les médias dans leur ensemble, à maintenir la présomption d'innocence et à respecter pleinement les termes et délais du processus judiciaire », indique le communiqué officiel.

(Foto: Cruz Azul)

Le lendemain de son arrestation, il a été admis à la prison de haute sécurité d'Altiplano, située dans la municipalité mexicaine d'Almoloya de Juárez. Le Bureau du Procureur général de la République l'a signalé pour la commission présumée de crimes organisés et d'opérations impliquant des ressources d'origine illicite.

Originaire de l'État de Veracruz, Joaquín était un joueur professionnel de la première division mexicaine et plus tard, lorsqu'il a pris sa retraite, il s'est aventuré dans la direction technique d'équipes mexicaines telles que Puebla, Correcaminos FC, Toluca et Cruz Azul.

Bien qu'il s'était éloigné des courts, il a entamé une nouvelle étape très près d'eux alors qu'il s'aventurait dans la préparation des équipes. En 2016, il est arrivé au club des Coras de Tepic, de la deuxième division de la Liga MX, où il a eu la chance de devenir assistant technique.

Il a ensuite approché le club Toluca de la Première Division et est devenu assistant pour le Clausura 2019. Au tournoi suivant, il a migré à Puebla, un club pour lequel il a conservé de l'affection. La même année, cela coïncidait avec le mandat du Péruvien Reynoso, il est donc devenu un élément de son personnel d'entraîneurs ; c'est ainsi qu'il est arrivé à Cruz Azul en 2021 et a fait partie du neuvième championnat céleste.

