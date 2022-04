Université : Álvaro Gutiérrez et ce que l'on sait de sa continuité dans le commandement des « crèmes »

L'Universitario de Deportes a subi une lourde défaite face à Alianza Lima au Monumental Stadium. C'était le classique du football péruvien et n'a pas pu terminer de la meilleure façon possible pour les « crèmes ». Pour cette raison, une rumeur a commencé à se répandre concernant le départ possible de l'entraîneur Álvaro Gutiérrez. À cet égard, dans cette note, nous vous dirons ce que l'on sait jusqu'à présent.

Gustavo Peralta, journaliste à ESPN Pérou, a précisé dans l'émission « Equipo F » quelle version il a pu recueillir sur ce sujet. Tout d'abord, il a nié les versions où ils prétendaient que le DT avait déjà été rejeté. « Il a été dit ces dernières heures de divers côtés qu'Álvaro Gutiérrez avait déjà été informé de son départ du « U » et ce n'est pas vrai. Nous avons pu avoir des contacts avec des personnes dans leur environnement le plus proche et personne ne lui a rien dit. Il n'a pas été appelé par Jean Ferrari, ni par personne dans l'administration. Personne ne lui a rien dit sur une probable sortie », a déclaré le communicateur.

Il a toutefois annoncé que l'entraîneur était au courant de la situation qui l'entoure et ce lundi 18 avril, il aurait une réunion avec l'administrateur du club, Jean Ferrari. « L'entraîneur uruguayen est conscient et conscient de toutes les rumeurs qui indiquent que demain (aujourd'hui) il sera appelé pour parler, rencontrer et, sûrement, résilier le contrat qui, je pense, est une décision qui prend beaucoup plus de force dans le « U ». Il est presque certain que cela peut arriver, à moins que Jean Ferrari ne change d'avis », a-t-il dit.

De plus, cette décision ne reviendrait pas uniquement à l'ancien joueur « merengue », mais également à d'autres personnes qui composent la direction de l'institution et qui considèrent qu'il serait préférable que leurs chemins soient séparés. « Aujourd'hui dans l'environnement du club ils sentent que la route et la décision concernant Gutiérrez vont aller par là, attendez juste qu' ils l'appellent pour connaître les détails », a-t-il ajouté.

Le journaliste a parlé de la version qu'il gère autour de l'avenir de la DT uruguayenne dans le tableau « crème » | Vidéo : ESPN Perú

Et depuis son arrivée à l'entité Ate début février, Gutiérrez n'a pas été en mesure de trouver la poignée permettant à l'équipe de travailler de la meilleure façon possible. À l'exception des étincelles offertes par Piero Quispe et, parfois, par Hernán Novick ou Alberto Quintero, il n'a pas trouvé le moyen de prendre les « crèmes » sur la route du titre.

L'arrivée de Rodrigo Vilca a semblé donner à l'équipe un saut de qualité afin qu'elle rejoigne d'autres joueurs du bon pied comme Quispe ou Novick lui-même, étant soutenu par Gerson Barreto et Ángel Cayetano. Cependant, lors de plusieurs matches, ces joueurs se sont perdus et se sont même croisés. Comme s'ils n'avaient pas de stratégie d'attaque, mais plutôt un produit inventif du moment ou des circonstances.

POSITION DANS LA LIGA 1

Maintenant, dans le tournoi local, ils ne sont pas trop loin des premières places. En fait, ils se classent sixièmes avec 16 points, 5 derrière les leaders Cienciano et Sport Huancayo. Cependant, les formulaires sont souvent importants et cela n'aurait pas été le meilleur moyen pour l'équipe de maintenir une régularité dans les résultats. En effet, depuis que le stratège de 53 ans est arrivé à l'Universitario de Deportes, le bilan est le suivant : 11 matchs menés, au cours desquels il a remporté 4 victoires, 1 match nul et 6 défaites (dont 2 par le précédent phase de la Copa Libertadores contre le Barcelone SC à Guayaquil) .

ROAKEOUT HISTORIQUE

De même, ce qui provoquerait cette décision drastique des leaders des « merengues » serait la déroute subie contre Alianza Lima et au Monumental Stadium. Pour autant, cela implique un engagement de cette ampleur qui a de nombreuses années d'histoire.

Il convient de noter qu'Álvaro Gutiérrez est arrivé dans l'entité « étudiante » en février de cette année après le départ de Gregorio Pérez pour des problèmes de santé. En fait, « Goyo » était celui qui composait l'équipe et son successeur n'a pas pu trouver la meilleure performance pour l'équipe. Pour l'instant, d'autres nouvelles seront attendues dans les heures ou les jours à venir.

Alianza Lima 4-1 Universitario : résumé de la classique péruvienne pour la Liga 1 2022. (Vidéo : COUP PERU).

