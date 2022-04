Miguel Calero aura une statue à la périphérie du stade Hidalgo

Ses arrêts l'ont particulièrement immortalisé en Colombie et au Mexique, mais le reste du continent a également vibré avec ses belles performances lors de son passage au Sporting Barranquilla, au Deportivo Cali, à Pachuca et à l'équipe nationale de Colombie.

Pour cette raison, le Mexicain Pachuca, où Miguel Calero a vécu ses meilleures années en tant que professionnel, lui construira une statue en hommage au gardien de Vallecaucano, qui aurait eu 51 ans le 14 avril.

Le président de Los Tuzos, Armando Ramírez, a fait cette annonce officielle lors d'une conférence de presse à l'occasion de la « Journée internationale des gardiens de but », initialement célébrée le 14 décembre, mais qui a été remplacée par le 14 avril, jour de la naissance du gardien de but du café.

La statue sera située à la périphérie du stade Hidalgo et portera l'image de Miguel Calero remportant la Coupe d'Amérique du Sud remportée par Pachuca en 2006 après avoir battu le Chilien Colo Colo 3-2 au stade national de Santiago.

De même, le chef de Pachuca a révélé que la statue allait graver les noms des fans qui contribueront à la création du monument du Calero Show, comme on l'appelait communément.

La statue sera exposée en décembre de cette année, date à laquelle est commémoré le seizième anniversaire du titre de la Coupe d'Amérique du Sud dans laquelle Miguel Calero était la grande figure de Pachuca.

Miguel Ángel Calero Rodríguez est né le 14 avril 1971 à Genève, Valle del Cauca. Dès son plus jeune âge, il a montré sa passion pour le ballon et à l'âge de 14 ans, il est entré à l'école de football Carlos Sarmiento Lora, puis a signé pour le Deportivo Cali qui l'a prêté au Sporting Barranquilla.

Ses débuts en tant que professionnel ont été avec le club de Barranquilla en 1990 et ses excellentes démonstrations l'ont amené à revenir au Sugar Draw où il a progressivement gagné le titre grâce à des entraîneurs tels que Jorge Luis Pinto et la Compagnie péruvienne Miguel, qui lui ont donné le vote de confiance.

Les bonnes performances avec l'équipe de Cali lui ont permis de faire partie de l'équipe de Colombie, qui a participé aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, où il a joué dans la victoire 4-0 contre l'Espagne.

Avec Fernando 'Pecoso' Castro, il a été couronné champion avec Cali en 1996, puis il a abandonné Superdepor pour porter le maillot de l'Atlético Nacional, avec lequel il a également été couronné champion en 1999. En outre, avec l'équipe Verdolaga, il est devenu champion de la Coupe Merconorte en 1998.

En 2000, il a fait ses valises et a émigré dans le pays aztèque pour défendre les couleurs de Pachuca avec lequel il a remporté quatre titres de champion et cinq tournois de la Concacaf dans lesquels la Coupe d'Amérique du Sud se démarque lors de l'édition 2006.

Il a été international avec l'équipe nationale de Colombie à 55 reprises et on se souvient de lui avoir sauvé l'un des trois penalty ratés par Martín Palermo lors du match entre l'Argentine et la Colombie pour la phase de groupes de la Copa America au Paraguay en 1999.

