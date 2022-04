Maskatesta : querelles et coups de feu lors du concert avec Melodycans à Mexico

Ce dimanche, un concert a eu lieu avec des groupes tels que Maskatesta, Melodycans, Jamaica Sonora, Gallo Rojo et Skapienz dans le centre historique de Mexico , a toutefois abouti à des actes violents et a fait plus de deux blessés. Après de longues files d'attente et des révisions aux participants, le groupe Melodycans était sur scène lorsque des détonations d'armes à feu ont été entendues.

Franciscan Terrace situé dans la rue Jesús María numéro 42 dans le centre historique de Mexico a annoncé un concert annonçant l'événement comme « pour tous les âges ». Avant l'événement, le lieu a annoncé que l'accès à la nourriture, aux boissons, à la gomme, aux armes, à la drogue et aux sacs à dos ne serait pas autorisé et a averti que ceux qui se seraient fait prendre avec des substances illégales appelleraient les autorités compétentes.

La vidéo du moment où des hommes cagoulés armés sont entrés sur la terrasse pour battre des membres du groupe Maskatesta et des participants à la coiffe de Ska a été partagée sur les réseaux sociaux et des détonations ont été entendues, de sorte que les personnes rencontrées se sont retirées et ont essayé de se protéger des agressions.

Maskatesta a annoncé via Facebook que plusieurs membres du groupe avaient été hospitalisés et a demandé de l'aide à leurs abonnés pour localiser Alejandro Servín, un membre du personnel, avec qui ils n'ont pas pu communiquer et qui manquait à l'appel, mais le message a été supprimé.

De même, quelques heures plus tard, ils ont mentionné que les membres et les membres de leur personnel qui avaient été agressés étaient en train de se rétablir chez eux. Le seul qui reste hospitalisé et sous surveillance médicale est Israel Villanueva, 40 ans, qui a souffert de diverses ecchymoses et fractures faciales, mais qui est heureusement hors de danger.

« Encore une fois, nous remercions tous nos supporters, en particulier ceux présents qui ont même essayé de nous défendre en mettant en danger leur propre intégrité physique. Merci également à nos collègues musiciens, aux médias et au grand public de nous avoir aidés et de garder un œil sur nous. La musique c'est l'art, la paix et la vie, luttons pour que la violence soit exclue de celle-ci et de notre vie quotidienne », ont-ils déclaré.

Pour sa part, le forum a partagé une déclaration sur ses réseaux sociaux : « Sur la terrasse franciscaine, nous sommes contre tous les actes de violence. Ce qui s'est passé lors de l'événement d'aujourd'hui est étranger à la terrasse franciscaine. Les événements qui ont eu lieu lors de l'événement feront l'objet d'un suivi avec les autorités compétentes, car nous gérons une atmosphère familiale et disons : #NOALAVIOLENCIA ».

Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans des groupes ou de la musique ska ont exprimé leur solidarité avec ce qui s'est passé et ont demandé tout le poids de la loi pour trouver les coupables avec le hashtag #FuerzaMaskatesta. Plusieurs groupes Facebook sur la musique urbaine tels que Los Paches ont partagé le message suivant : « Nous demandons de la manière la plus attentive à tout notre public, de NE PAS diffuser d'images, NI de vidéos, de contenu sensible, par respect pour les blessés et leurs familles ».

La page Facebook officielle du Salón Victoria a également mentionné que : « Nous sommes vraiment désolés pour les événements qui se sont produits hier avec nos collègues musiciens Maskatesta Oficial, nous savons que ce seront des moments difficiles pour eux. Nous appelons donc la communauté SKA mexicaine à se joindre à un gros jeton pour collecter des fonds. pour les frais médicaux du compas Maskatesta ! ! ! ».

