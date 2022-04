L'opposition a célébré le revers de la réforme de l'AMLO avec l'hymne national en haut de ses poumons : « Défaite pour le populisme »

CIUDAD DE MÉXICO, 17ABRIL2022.- Da inicio la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados donde los legisladores discutirán el dictamen de la Reforma Eléctrica enviada por el ejecutivo. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Les partis d'opposition, le PAN, le PRI PRD et même le Movimiento Ciudadano se sont réunis pour supprimer la majorité qualifiée de Morena lors du vote sur la réforme de l'électricité. En recueillant 223 voix contre, contre 275 en faveur, l'initiative d'Andrés Manuel López Obrador, président du Mexique, a été rejetée.

Les premières réactions des députés ont eu lieu au sein du Congrès de l'Union lui-même, où ils ont célébré au rythme d'un pool coordonné avec leur voix : « Mexique, Mexique, Mexique ». Puis, tous ensemble, ils ont chanté l'hymne national et certains, le poing levé, se sont terminés par un « Viva México ».

« L'hymne national pour célébrer la défaite du populisme », a par exemple posté Gabriel Quadri sur ses réseaux sociaux en même temps que la vidéo du moment.

Le vote de l'opposition a balayé des points rouges sur l'écran de la Chambre des députés, c'est-à-dire contre. En outre, Gamino García Rocío Alexis et Pintos Caballero Andrés du Parti écologiste vert du Mexique (PVEM) se sont joints.

Et comme promis sur ses réseaux sociaux, Carlos Miguel Aysa Damas, du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), a voté en faveur de la réforme électrique, contrairement à l'ensemble de son banc, dirigé par le président également national du parti, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito.

La oposición festejó con el himno nacional la derrota de AMLO FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

Mais les célébrations se sont poursuivies via les réseaux sociaux, où non seulement ils ont publié les quelques instants après avoir connu le résultat, mais ils ont également remporté diverses victoires personnelles et collectives.

« Nous avons réussi à arrêter la contre-réforme électrique aberrante de López (...) C'est un moment historique, une défaite historique pour le populisme, pour le président, et un tournant dans sa mauvaise gouvernance », a publié le paniste Gabriel Quadri.

Mariana Gómez del Campo, du même bloc d'opposition, a publié une photographie de la Chambre où on peut le voir portant le drapeau mexicain le poing levé et assuré que la loi Bartlett est morte.

« Cette photo en dit long et le plus important, c'est que l'OPPOSITION unie ne sera jamais vaincue. Pour continuer à se battre pour le Mexique. Pour la première fois, nous arrêtons une réforme constitutionnelle néfaste envoyée par le Président de la République... », a-t-il écrit sur son Twitter officiel.

A pesar de los 275 votos a favor, al no obtener mayoría calificada, la reforma de AMLO fue desechada FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

Victor Pérez Díaz s'est joint aux célébrations, qui a publié une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez y voir que les députés du banc du PAN se sont réunis pour interpréter avec une grande joie l'hymne de leur parti, pendant qu'ils se serraient dans leurs bras, se saluaient et se souriaient.

Alejandro Moreno, député et président national du PRI, a fait de même à travers ses réseaux sociaux, où il a félicité tous les membres de son banc pour le résultat proposé et obtenu lors du vote sur les articles non réservés.

« Je reconnais la loyauté et le courage des députés de l'opposition, en particulier des 70 PRI, pour avoir tenu parole avec honneur. Ce soir sera marqué dans l'histoire, toujours en avance du côté des citoyens. Le Mexique passe en premier ! » », a-t-il écrit.

Movimiento Ciudadano se unió a la coalición PAN-PRI-PRD durante la votación FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

Et les députés du Parti de la révolution démocratique (PRD) se sont également joints à une publication de groupe via les réseaux officiels des Perredists in Congress :

« #México a gagné, l'énergie propre a gagné, les jeunes ont gagné, votre famille a gagné, vos causes ont gagné, vous avez gagné. Grâce à vous aujourd'hui, nous sommes devenus une patrie, nous avons écarté #LeyBartlett, les causes de #PRD sont les causes du peuple », ont-ils écrit sur leur compte Twitter.

