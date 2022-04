FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

Les États-Unis ont critiqué lundi que le régime chinois n'a pas encore condamné l'invasion « brutale » de l'Ukraine par la Russie, et s'est interrogé sur le fait que certaines accusations chinoises élevées répètent « la propagande émanant du Kremlin ».

Cela a été déclaré lors d'une conférence de presse par le porte-parole du département d'État Ned Price, parlant de la position de Pékin, un allié de Moscou.

« Non seulement nous n'avons pas vu la Chine condamner, comme chaque pays devrait le faire, la brutalité que les forces russes utilisent en Ukraine contre le peuple ukrainien », a déclaré Price.

« En fait », a-t-il dit, « nous avons entendu certains hauts responsables en Chine perroquer une partie de la propagande la plus dangereuse qui ait émané du Kremlin ».

Les États-Unis ont averti à plusieurs reprises la Chine des conséquences de son soutien militaire ou économique à la Russie et ont exhorté le géant asiatique à jouer un rôle plus actif dans la lutte contre l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie depuis deux mois.

Le porte-parole américain a souligné que « c'est un moment » où « chaque pays responsable » a « l'obligation de préciser sa position sur des questions où les nuances ne correspondent pas », comme « le massacre de civils et les violations gratuites des droits de l'homme » par les forces russes en Ukraine.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado norteamericano (Andrew Harnik/REUTERS) REUTERS

La semaine dernière, le président américain Joe Biden a informé son homologue ukrainien Volodymir Zelensky qu'il enverrait un programme d'assistance militaire supplémentaire de 800 millions de dollars, avec des armes plus létales, pour faire face à la Russie en la nouvelle phase de l'invasion s'est davantage concentrée sur le Donbass dans l'est de l'Ukraine.

Pour leur part, mercredi dernier, les États-Unis ont prévenu qu'ils ne resteraient pas « indifférents » aux pays qui sapent les sanctions économiques imposées à la Russie par son invasion de l'Ukraine et considèrent que c'est une erreur que certains veulent se débarrasser de la situation. Selon la secrétaire au Trésor Janet Yellen, le régime chinois se vante depuis longtemps de respecter les principes « sacro-saints » de souveraineté et d'intégrité territoriale, mais avec sa complaisance à l'égard de la Russie, il risque que la communauté internationale ne respecte plus ses appels à ces principes dans le futur.

« Quels que soient les stratégies et les objectifs géopolitiques de la Chine, nous ne voyons aucune interprétation bénigne possible de l'invasion russe ou de ses conséquences pour l'ordre international », a-t-il dit.

Selon les dernières données compilées par l'ONU, 2 072 civils ont déjà été confirmés tués dans la guerre en Ukraine, dont 169 enfants ; tandis que plus de 4,2 millions de personnes se sont échappées pour se réfugier dans les pays voisins.

Il y a quelques semaines, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmitro Kuleba a demandé à son homologue chinois, Wang Yi, que le pays asiatique joue un rôle important rôle dans la réalisation d'un cessez-le-feu avec la Russie et a déclaré que l'Ukraine espère parvenir à la paix et devenir « la porte d'entrée de l'Europe ».

Un grupo de personas pasa por delante de un edificio residencial destruido por las tropas rusas en la ciudad portuaria de Mariupol (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

Le dialogue entre les deux a eu lieu trois jours seulement après la tenue par la Chine et l'Union européenne (UE) d'un sommet télématique au cours duquel Bruxelles a demandé à Pékin d'abandonner son « équidistance » à la guerre en Ukraine et d'utiliser son influence sur la Russie pour mettre fin à l'agression. « Tout ce que la Chine veut, c'est la paix en Ukraine », a assuré Kuleba au chef de la diplomatie du géant asiatique, selon l'agence de presse officielle Xinhua.

Depuis le début du conflit, la Chine a maintenu une position ambiguë dans laquelle elle a appelé au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays et dans laquelle elle a évité d'utiliser le mot « invasion » pour désigner l'offensive russe, tout en réitérant son opposition aux sanctions contre Moscou.

Selon Xinhua, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a informé Wang de la situation, a déclaré que son pays souhaitait maintenir la communication avec la Chine et espère qu'il continuera à jouer un rôle important dans la réalisation d'un cessez-le-feu.

La Chine est « un grand pays qui joue un rôle clé et actif dans la sauvegarde de la paix », a déclaré Kuleba, qui a également remercié l'aide humanitaire envoyée par Pékin et a insisté sur le fait que Kiev souhaite trouver une solution durable par le dialogue avec la Russie et « est prête à devenir la porte d'entrée de l'Europe ».

(Avec des informations d'EFE)

Continuez à lire :

La Russie et le mépris de ses conscrits en Ukraine : combien se sont noyés dans la Moskva et pourquoi ne pas informer familles