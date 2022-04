Viral on TikTok : Les travailleurs ont été mis au défi de réciter le credo pour se reposer le Vendredi saint

À Pâques, vous pouvez partir en voyage et retourner dans votre ville natale où vous partagez des fêtes religieuses et où vous pouvez également vous reposer du stress du travail. De plus, certains parviennent à demander des jours de congé, bien que tous les employeurs ne cèdent pas à cette demande sans avoir d'abord réussi un test. C'est le cas d'une vidéo virale sur TikTok où les employés d'un emploi ont été mis au défi de chanter le credo pour avoir leur pause le vendredi saint.

Cela s'est produit au Mexique, et sur le réseau social, il est déjà devenu viral. Le clip montre l'employeur qui est citoyen Charli Martell (@ charli_martell) et ses travailleurs demandaient un jour de congé vendredi. Cependant, Martell a appelé ceux qui ont demandé des vacances « athées » parce qu'ils ne voulaient pas travailler pendant les vacances.

EL RETO DEL CREDO

C'est pourquoi il a eu une idée ingénieuse : qu'ils récitent le credo par lettre, sans bégayer pour qu'il sache s'ils sont croyants ou savoir ce qui est célébré en ce moment. Si le défi était réussi, il y avait du repos. Cependant, il s'est rendu compte que la plupart n'étaient pas au courant de cette phrase et encore moins pouvaient la dire de manière courante, au point qu'ils ont commencé à rire de leurs nerfs.

Ils n'ont réussi ni le test de groupe ni le test individuel. Certains sont restés au milieu de la phrase, d'autres ont oublié les vers. En conséquence, ils n'ont réussi aucun test et ont estimé qu'ils devraient travailler le lendemain. Mais ce n'était qu'un canular, puisque le patron les a surpris vendredi en leur disant que c'était une dynamique pour les détendre face au stress quotidien du milieu de travail.

Il y a eu une pause pour les employés, qui vont maintenant effectuer des stages pour la croyance et commencer à apprécier ce que ces vacances représentent pour les autres citoyens.

Ils ont mis au défi les employés d'un lieu de travail de réciter le credo de la Semaine Sainte pour se reposer le Vendredi saint. Vidéo : TikTok/ @charli_martell.

QU'ONT DIT LES INTERNAUTES ?

La méthode, bien qu'elle soit curieuse et virale, a généré des divisions dans le réseau social, certains ont décrit l'utilisation du credo comme excessive, tandis que d'autres l'ont prise avec humour :

- « J'aurais chanté : « Où que tu ailles, j'irai, avec un bandeau sur les yeux », ils n'ont pas dit lequel des credos ils avaient à dire »,

- « Tu es mon credo, coin de paradis, serre-moi fort, mon trèfle porte-bonheur »

- « Ils les auraient comblés et c'était le cas. Moi, dans un travail, ils nous ont dit que c'était votre parent qui était mort, j'ai dit : 'oui, c'est le père de tous' »

- « Mais mon Jésus est né et est mort pour nos vacances. Pourquoi ne devrais-je pas en profiter ? » ,

- « Je suis athée, mais je suis le credo depuis l'âge de 5 ans »

- « Dieu n'est pas un motif de moquerie, mais il est vrai que, comme Noël, ils n'utilisent que ces vacances comme repos ».

QU'EST-CE QU'UNE VIDÉO VIRALE

